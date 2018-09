Un texte de Mélissa Fauteux

Parmi ceux-ci, les heures supplémentaires obligatoires imposées à ses homologues la préoccupent particulièrement.

Ça devient comme une autre angoisse. J'ai l'impression que c'est comme une double-vie: tu as ta vie à l'hôpital et tu as ta vie familiale et tes loisirs... c'est très difficile de mettre tout ça ensemble. [...] C'est ça qui devient un peu plus frustrant et qui donne moins envie de continuer et collaborer, même si c'est un métier qu'on adore , mentionne la jeune femme originaire de la Rive-Sud.

Déjà en janvier dernier, une jeune infirmière du CIUSSS de l'Estrie-Chus avait lancé un cri du coeur sur Facebook pour dénoncer cette situation. Son message est devenu viral.

Cynthia Dumoulin, qui travaille au CIUSSS de l'Estrie-CHUS depuis un an et qui amorce sa deuxième année d'étude au baccalauréat en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke, s'explique mal pourquoi la situation ne change pas.

Ce n'est pas une situation qui est exceptionnelle. Chaque année, il y a des périodes où on a besoin de plus de personnel et c'est désolant, parce que chaque année, la situation se répète et on se demande pourquoi les gestionnaires ne voient pas venir le problème pour le régler avant qu'il survienne , déplore-t-elle.

Si elle avait les candidats des différents partis devant elle, elle les questionnerait irrémédiablement sur ce qu'ils comptent faire pour enrayer les heures supplémentaires obligatoires.

Est-ce qu'on a le budget et des mesures en place pour pouvoir aller de l'avant et diminuer les heures supplémentaires et les heures supplémentaires obligatoires que l'on vit quotidiennement en milieu de travail? demande-t-elle aux candidats.