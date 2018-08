Le Phoenix a fait l'acquisition du défenseur de 19 ans Jacob Arsenault. Il évoluait avec les Wildcats de Moncton l'an dernier.

Le joueur originaire de Magog Patrick Guay se joint aussi à l'équipe.

Notre objectif était de renforcer le noyau de jeunes vétérans afin de pouvoir les voir évoluer ensemble dans les années qui suivront et de bâtir autour de ce noyau. La journée d’aujourd’hui marque la fin de la première étape menant à cet objectif. Maintenant, l’équipe d’entraîneurs va prendre les prochaines semaines très au sérieux pour préparer la suite , souligne le directeur général de l'équipe, Jocelyn Thibault.

Il confie qu’il a dû faire face à des choix plutôt difficiles.

On avait plusieurs batailles à toutes les positions : dans les filets, à la défense et à l’avant. Cette année en est une de transition en raison de l’âge de l’équipe. On a une attaque un peu plus jeune, mais avec des joueurs qui ont gagné de l’expérience au cours de la dernière année , précise-t-il.

Cinquante-deux joueurs étaient présents pour tenter de se tailler une place dans l’équipe. Après quelques vagues de coupures, William Duperron fut le dernier attaquant recru retranché.

Le Phoenix commence donc la saison avec trois gardiens de but, huit défenseurs et 13 attaquants.

Le premier match aura lieu à Shawinigan le 21 septembre. L'équipe fera face aux Cataractes.

La composition de l'équipe pour la saison 2018-2019