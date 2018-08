Dota 2 est l’un des jeux vidéo compétitifs les plus populaires au monde. Au cours d’une partie, deux équipes de cinq joueurs s’affrontent en temps réel avec l'objectif de détruire la base adverse.

Pour ce faire, chaque joueur contrôle l’un des 115 personnages uniques du jeu et utilise ses habiletés pour forcer ses ennemis à se retrancher de plus en plus loin dans l’arène.

Le championnat du monde de Dota 2 se tenait pour la première fois au Rogers Arena de Vancouver, en 2018. Photo : Reuters/USA Today Sports

Les meilleurs joueurs au monde parviennent à élaborer des stratégies complexes qui peuvent s’échelonner sur plusieurs dizaines de minutes pour tendre des pièges à leurs adversaires ou parvenir à s’emparer d’une zone clé de la carte.

Deux défaites en deux jours

OpenAI Five est un système informatique composé de cinq réseaux de neurones artificiels indépendants qui prennent des décisions de façon autonome et apprennent de leurs erreurs.

En qualité de système informatique, il peut effectuer l’équivalent de 180 années d’entraînement humain par jour en jouant des parties en accéléré et sans interruption.

Quelques jours avant ses matchs historiques à Vancouver, OpenAI était parvenu à vaincre une équipe formée de quatre anciens joueurs professionnels et d’un analyste.

L’équipe de robots d’OpenAI n’a toutefois pas fait le poids quelques jours plus tard sur la scène du Rogers Arena, où elle s’est inclinée contre paiN Gaming, puis contre une équipe formée de certains des meilleurs joueurs chinois.

Des changements de dernière minute

Les chercheurs d’OpenAI peuvent toutefois invoquer des changements de dernière minute aux règles régissant leurs réseaux de neurones pour expliquer leur défaite. En effet, Dota 2 est un jeu vidéo extrêmement complexe et OpenAI Five s’entraîne sur une version simplifiée du jeu. Quelques jours avant les matchs de Vancouver, les chercheurs ont modifié leurs robots pour qu’ils suivent les règles officielles d’un peu plus près.

Les réseaux de neurones ont donc eu six jours pour s’entraîner avec ces nouvelles règles.

Encore du travail à accomplir

Ultimement, les chercheurs estiment que ces changements ne sont toutefois pas responsables de la défaite de leurs robots.

L’équipe d’OpenAI désire poursuivre le développement de son système dans les prochains mois afin de pouvoir un jour à nouveau tenter sa chance. L’objectif ultime du laboratoire de recherche est d’améliorer ses connaissances des technologies d’intelligence artificielle pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionne l’apprentissage par renforcement, qui est la méthode utilisée pour entraîner OpenAI Five.

Quand les robots inspirent les humains

L’an dernier, un autre robot d’OpenAI avait battu un joueur professionnel dans un match de Dota 2 à un contre un. Depuis cette partie historique, de nombreux joueurs professionnels ont commencé à se servir de l’algorithme d’OpenAI pour s’entraîner.

L'équipe Team OG a remporté les championnats du monde de Dota 2, à Vancouver, le 25 août 2018. Photo : Reuters/USA Today Sports

Selon William Lee, alias Blitz, un ex-joueur professionnel de Dota 2, le comportement du robot a grandement contribué à modifier les stratégies sur le circuit professionnel. Celles-ci sont désormais plus axées sur la rapidité et l’agressivité.

Les chercheurs estiment que ce type d’algorithme pourrait un jour être utilisé pour gérer les ressources du système de santé ou les problèmes du réseau de transport des grandes villes, rapporte le Washington Post.