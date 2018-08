Cyril Roblet souhaite venir en aide à l’organisme en offrant 90 % de sa production personnelle à la banque alimentaire d’ici la fin de l’été.

L'objectif, c'est de garder juste ce dont on a besoin pour la consommation de la famille et le reste, on le donne. Cyril Roblet, résident de La Pocatière

Toutefois, les faibles précipitations dans la région cet été ont ralenti la production et empêcheront Cyril Roblet de donner les 910 kilos qu’il avait l’intention d'offrir à Moisson Kamouraksa.

Pour les dirigeants de Moisson Kamouraska, ce don est quand même un cadeau du ciel. Les légumes offerts par Cyril Roblet permettront d’aider davantage de personnes dans le besoin, de Montmagny à Trois-Pistoles, affirme la directrice générale de Moisson Kamouraska, Mireille Lizotte.