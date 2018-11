Un texte d'Antoine Aubert

Au-delà du prestige, leur nouveau statut n’est pas un passe-droit vers les premiers rôles pour les deux jeunes femmes. C’est aux chorégraphes venus de l’extérieur et engagés pour l’occasion que revient cette décision, explique Ivan Cavallari, directeur artistique des Grands Ballets canadiens. Seules exceptions : Casse-Noisette (en décembre) et Giselle (en avril), montés entièrement par l’équipe montréalaise.

Les nominations marquent surtout le retour d’une certaine tradition. Gradimir Pankov, directeur artistique de la compagnie pendant 18 ans, avait fait disparaître le titre de première danseuse. Celui-ci ne convenait guère au style contemporain mis de l’avant au fil des programmations.

Arrivé aux commandes des Grands Ballets canadiens pour la saison 2017-2018, son successeur, Ivan Cavallari, privilégie le style néo-classique. Il a donc remis en place ce rang symbolique, paré de prestige dans le monde du ballet traditionnel.

Crise d’identité avant la nomination

Bien qu’elle soit une des heureuses élues, le changement de cap artistique a constitué « un vrai défi », ces derniers mois, pour Vanesa Garcia-Ribala Montoya. La danseuse de 34 ans, passionnée par les œuvres modernes, parle même d’une « petite crise d’identité », qui a demandé des ajustements.

Le ballet classique est très exigeant. C’est très spécial. Il a fallu apprendre de nouvelles choses, et ça a demandé beaucoup d’énergie. Vanesa Garcia-Ribala Montoya

Vanesa Garcia-Ribala Montoya Photo : Karolina Kuras

Le travail a en tout cas porté ses fruits, et l’intéressée, aux anges, avoue « ne toujours pas croire » à sa nomination, qui lui a été annoncée juste avant Noël l’an passé. « C’est une fille qui a une grande volonté, son talent est encore inconnu à Montréal, dit d’elle Ivan Cavallari. En plus, elle a un intérêt pour la chorégraphie, ce qui montre sa [polyvalence], son ouverture et d’autres aptitudes qu’on va découvrir dans le futur. »

En 2006, après un début de carrière à Madrid et un passage par la France, Vanesa Garcia-Ribala Montoya est arrivée comme simple membre du corps de ballet à Montréal. Douze ans plus tard, la voilà au sommet. Elle fera sa première sortie auréolée de son nouveau statut en dansant notamment le rôle principal dans L’amant de Lady Chatterley, au début d’octobre.

De son côté, Myriam Simon travaille actuellement sur le personnage de Giselle, rôle emblématique dans le monde du ballet classique. Celle qui a été danseuse étoile au ballet de Stuttgart a fait son entrée aux Grands Ballets canadiens la saison dernière, bien qu’Ivan Cavallari ne pouvait pas, alors, lui donner un statut équivalent à celui qu’elle avait acquis en Europe. Néanmoins, le directeur artistique lui avait fait la promesse de lui redonner son rang dès que possible.

Ivan Cavallari, directeur artistique des Grands Ballets canadiens Photo : Sasha Onyshchenko/Kravets Photographics

Mère d’un petit garçon, l’artiste de 39 ans, qui a grandi sur Le Plateau-Mont-Royal, dit avoir voulu rentrer à Montréal pour se rapprocher des siens et faire connaître à son enfant la culture québécoise.

Double plaisir

Sa nomination se double d’un autre plaisir : jouer un rôle qui lui avait toujours échappé jusqu’à présent. Si elle avait déjà interprété Myrtha, l’autre personnage phare de Giselle, elle avait raté l’occasion de jouer l’héroïne romantique lorsque le ballet avait été programmé de nouveau en Allemagne quand elle était enceinte.

Chaque danseuse a toujours un rôle qu’elle rate, je pensais que celui de Giselle serait le mien. Finalement, c’est chez moi, devant mon public, à Montréal, que ça va arriver. Myriam Simon

Pour Ivan Cavallari, la nomination de Myriam Simon montre aussi sa volonté de mettre davantage de l’avant les artistes québécois et canadiens. Il se réjouit qu’une autre danseuse originaire de la province, Maude Sabourin, soliste principale aux Ballets de Monte-Carlo voilà encore quelques mois, ait choisi de revenir chez elle et d’intégrer les Grands Ballets canadiens.

D’autres titres de premiers danseurs pourraient être décernés à l’avenir. Ivan Cavallari se voit bien avec « trois filles et trois garçons » étoiles. Le tout demande toutefois encore du temps… et de l’argent.