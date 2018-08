Un texte de Marie-Hélène Paquin

Bien que plusieurs points aient été réglés ce printemps, les propositions salariales sont un irritant majeur pour les syndiqués.

Ce qui a été proposé est tout à fait inacceptable versus les conditions qu'on avait actuellement. On ne comprend pas, dans le contexte actuel, pourquoi on aurait besoin de baisser nos augmentations salariales, alors que le contexte économique va très bien, les Caisses vont très bien, le mouvement aussi. On est en pleine pénurie de main-d'oeuvre, donc on ne comprend pas pourquoi nos augmentations de salaire devraient diminuer de près de 50 % , déclare la présidente du syndicat des travailleurs et travailleuses de la Caisse de Rouyn-Noranda, Isabelle Frelas.

La CSN déplore que l'employeur tente de niveler vers le bas les salaires des employés afin de rejoindre celui des caisses non syndiquées.

La négociation n'avance pas, on trouve que la direction est très dure dans ses demandes, même en deçà de certaines Caisses pas syndiquées, donc la CSN est là pour les soutenir. Desjardins, c'est un fleuron, c'est une instution, mais en même temps, il y a des gens derrière qui donnent des services de qualité. Qu'on les respecte en leur donnant des conditions de travail raisonnables , estime le président de la CSN, Jacques Létourneau.

Deux jours de conciliation sont prévus ces jeudi et vendredi 30 et 31 août.

Un milieu compétitif

De son côté, la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda est confiante de trouver un terrain d'entente bientôt.

Il faut se rappeler qu'on est dans un milieu compétitif, hautement compétitif. La compétition, elle vient de partout, elle vient du monde virtuel, donc il faut s'assurer de continuer d'avoir des marges de manoeuvre, continuer notre implication dans notre milieu, continuer d'offrir un service de qualité aux membres. On est confiant que la conciliation du 30 et du 31 devrait nous permettre de trouver une conclusion à tout ça, une conclusion gagnante-gagnante des deux côtés , fait valoir Jean-Claude Loranger, directeur général de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda.

La CSN invitait les membres à un méchoui accompagné d'animation musicale pour démontrer son soutien, après la journée de travail lundi.