« J’espère trouver un petit garçon très effrayé », lance Darcy Pantel. L’oncle de l'enfant de 7 ans se raccroche à l’espoir que son neveu soit retrouvé sain et sauf.

Darcy Pantel, qui est aussi le frère de la mère de Greagan, retrouvée noyée dimanche, dit que ce dernier était pour elle le « centre de sa vie ». Il ajoute que la mère et son fils adoraient l’eau et le sable.

J’ai entendu que c’était une aventure quotidienne d’aller à la plage et de s’amuser avec les jouets. Darcy Pantel

Greagan Geldenhuys n'a pas été vu depuis vendredi. Photo : Facebook/Finding Greagan

Darcy Pantel fait partie du groupe de proches et de membres de la communauté qui se sont joints aux recherches de la police pour retrouver le petit garçon. De petits groupes de deux et trois personnes ont exploré les berges à pied, ainsi qu’à l’aide de bateaux et de kayaks. Ils se coordonnent depuis un centre de commandement de fortune, installé dans une maison de Fort Qu’Appelle. Les recherches ont surtout porté sur Echo Lake, mais Darcy Pantel pense que le périmètre des recherches s’étendra aux étendues d’eau avoisinantes.

Les derniers jours ont été éprouvants. Darcy Pantel

Darcy Pantel a qualifié le déferlement de soutien de « bouleversant » et dit que l’aide de la police a été incroyable. « Pour l’instant, tous les indices suggèrent un tragique accident de baignade débouchant sur une mère noyée et un garçon disparu », déplore-t-il.

Les recherches, menées par des volontaires et la Gendarmerie royale du Canada, ont lieu sur les lacs autour de Fort Qu'Appelle. Photo : Radio-Canada/Kirk Fraser

Des plongeurs de la Gendarmerie royale du Canada ont commencé dimanche leurs recherches à Echo Lake, à Pasqua Lake et à Mission Lake. La police pense que Greagan Geldenhuys était avec sa mère avant la mort de cette dernière.