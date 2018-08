Un texte de Caroline Bourdua

Il s’agit de compiler le niveau d’activité dans les organismes francophones, selon Denis Constantineau, le porte-parole du comité de planification communautaire.

Les gens passent leur temps à dire qu’il n’y a rien à faire. "Y a pas ci, y pas cela, il manque ceci, il manque cela ". On voulait vraiment avoir une idée de ce qui était offert en français dans le Grand Sudbury , explique M. Constantineau.

Ainsi pour 2017, 20 regroupements communautaires francophones ont répondu au sondage, par rapport à 29 l’année précédente.

C'est la deuxième fois que le sondage est effectué auprès des organismes communautaires francophones du Grand Sudbury. Photo : comité de planification communautaire Grand Sudbury

Malgré cette diminution, les chiffres sont éloquents selon M. Constantineau.

On parle du Carrefour francophone, de la Slague, les activités du centre de santé, les activités de scouts, des organismes comme cela. Donc si je vais à six spectacles de la Slague, c’est six participations , explique-t-il.

Des chiffres utiles

M. Constantineau cite pour exemple le bénévolat.

Un total de 1729 bénévoles, ça nous donne une idée de la contribution qu’on fait à la vitalité de la communauté. Denis Constantineau, comité de planification communautaire

Plus important encore, dit-il, cette compilation aide dans les demandes de subventions des organismes communautaires francophones du Grand Sudbury et elle met en valeur ces activités qui se déroulent en français.

La Nuit sur l'étang avec Marcel Aymar. Photo : Radio-Canada/Nabi-Alexandre Chartier

Quand on parle entre nous, et quand on parle à la communauté de langue anglaise. Voici comment on contribue à la vitalité de la grande communauté , conclut M. Constantineau.

Le comité de la planification communautaire découle des États généraux de la francophonie du Grand Sudbury qui ont eu lieu il y a 10 ans.