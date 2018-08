La sécurité des piétons — et en particulier des femmes — est à l’ordre du jour dans la capitale manitobaine depuis qu’une femme de 18 ans a été victime de vol et d’une agression sexuelle sérieuse, la semaine dernière, juste avant 18 h, alors qu’elle était sur un sentier près du pont situé au croisement de la rue Main et de l’avenue Assiniboine, à l’est du parc Bonnycastle.

Selon la police de Winnipeg, une femme a été sexuellement agressée sur un sentier riverain, au sud de l'escalier menant à la rue Main et près du parc Bonnycastle, peu avant 18 h le 21 août dernier. L'incident a suscité des questions sur la sécurité des sentiers. Photo : Radio-Canada/Jeff Stapleton /

David Pensato croit que l'expérience d'une coalition de groupes et de citoyens à Minneapolis, le Midtown Greenway Coalition, pourrait inspirer les Winnipégois à la recherche de solution pour rendre les sentiers plus sûrs.

L’exemple de Minneapolis

La criminalité était un réel problème sur le Midtown Greenway de Minneapolis, un sentier urbain pour vélo long de 9 kilomètres, jusqu’à ce que la ville et d’autres organismes s’engagent à en faire un endroit plus sûr.

Ainsi, 29 téléphones bleus pour les cas d’urgence ont été installés le long du sentier. Ils sont munis d’un bouton de panique rouge qui permet de contacter instantanément le 911.

Selon le directeur général de la Midtown Greenway Coalition, Soren Jensen, ces téléphones ont joué un rôle clé pour rendre le sentier plus sûr. Mais l’effet de dissuasion le plus efficace pour contrer la criminalité dans un lieu public, précise-t-il, c’est de faire en sorte qu’il soit fréquenté.

« Quand un espace public peut avoir plusieurs usages, ça permet d’y amener plus de gens qui y font différentes activités, et ça garde le niveau de crime plus bas », explique-t-il.

« La seule installation des téléphones ne suffisait pas, poursuit Soren Jensen. Ça prenait une approche plus complète pour voir comment on rend un espace plus vivant, comment on incite plus de gens à l’utiliser 24 heures par jour, sept jours par semaine. C’est de cette façon qu’on maintient le crime à un bas niveau. »

À Minneapolis, 29 téléphones bleus comme celui-ci ont été installés le long du sentier Midtown Greenway pour que les gens puissent facilement appeler le 911 en cas de danger. Photo : Soren Jensen

L’approche de la Coalition comprenait donc aussi des éléments d’art public, un éclairage public plus clair, et de patrouilles de bénévoles à vélo.

On enregistrait auparavant deux ou trois incidents sérieux par an sur ce sentier, selon Soren Jensen, précisant qu’un seul incident y a eu lieu au cours des trois dernières années.

Une idée pour Winnipeg?

David Pensato explique avoir circulé sur le Midtown Greenway il y a quelques années alors qu’il participait à un congrès à Minneapolis.

« J’étais dans une section du sentier où je me sentais vraiment mal à l’aise, se souvient-il, jusqu’à ce que je vois les téléphones avec les boutons de panique. Et je me suis dit : wow! quelle bonne idée. »

Ces téléphones pourraient avoir un effet dissuasif réel sur le crime à Winnipeg, croit-il. « Quand les gens se sentent davantage en sécurité, ils sont plus nombreux à utiliser ces sentiers, ce qui a pour effet d’augmenter encore le sentiment de sécurité », dit-il.

David Pensato n’a pas officiellement parlé de ces téléphones aux responsables municipaux, mais le sujet, dit-il, est sur la liste des items dont il veut discuter avec eux.

Avec des informations de Danelle Cloutier, CBC