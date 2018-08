Samantha Thebeau mesure environ 5 pi 6 po, pèse 146 livres et a les yeux bruns et les cheveux noirs. Kaylee Thebeau mesure environ 3 pi 8 po, pèse environ 64 livres et a les yeux bruns et les cheveux noirs.

La famille a communiqué avec la Gendarmerie royale canadienne (GRC) le 20 août afin de lui demander de vérifier comment elles allaient. La police a donné suite à plusieurs pistes d'enquête, mais n'a pas encore été en mesure de les retrouver. Elle croit que la mère et la fille sont ensemble.

Quiconque possède des renseignements concernant Samantha Thebeau ou Kaylee Thebeau est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.