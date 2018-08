Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Le représentant régional de la FTQ affirme que sa priorité sera de pousser ses adversaires à dire la vérité.

Il dit ne pas vouloir revivre la campagne de 2014, où les Libéraux ont été élus en cachant leurs intentions, selon lui.

Gilles Chapadeau cite en exemple les abolitions des agences de santé et des Conférences régionales des élus.

Il dit vouloir donner une voix à Québec à ceux qui en ont besoin.

Quand François Legault dit qu'il y a 200 000 fonctionnaires de trop, moi je veux entendre le candidat de la CAQ dire qu'il y a trop de fonctionnaires dans le comté Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Moi, je n'entends pas ça sur le terrain, mais j'aimerais ça l'entendre , lance-t-il.

Le film de 2014, c'est Luc Blanchette qui se présente en campagne en traitant Bernard Flébus de la CAQ d'extrémiste parce qu'il veut abolir les agences de santé et aussitôt qu'il devient ministre, il participe avec ses amis à ce que j'appelle la dépossession tranquille. Gilles Chapadeau, candidat du PQ

Le candidat péquiste s'est aussi dit préoccupé par l'état de la route 117 et il compte d'ailleurs faire part de ses recommandations au cours de la semaine.

Moi, ça me préoccupe quand je vais à Val-d'Or, on est rendu qu'on y pense avant de partir, c'est pas normal. Est-ce que c'est encore adéquat ce qu'on a comme axe routier, il faut y réfléchir. Je ne suis pas un expert, mais je suis capable d'asseoir des gens autour de moi qui vont me guider pour avoir la meilleure infrastructure possible , fait-il valoir.

Gilles Chapadeau assure avoir appris à ses dépends qu'il ne faut pas se fier aux sondages en début de campagne. En 2014, le Parti québécois partait grand favori et les Libéraux ont finalement été élus de façon majoritaire.