Michel Barrette avait mis au défi le maire Yves Lévesque de l’affronter dans une course lors du Grand Prix de Trois-Rivières.

Yves Lévesque en pleine action, lundi midi, au parc Champlain Photo : Radio-Canada

Les deux hommes se sont donné rendez-vous sur la piste le 11 août dernier, dans une course de la Coupe Nissan Micra. Michel Barrette avait alors devancé Yves Lévesque par cinq positions.

Le perdant devait tondre le gazon.

Ils s'associent à une cause

La tondeuse manuelle utilisée par Yves Lévesque permettra d’amasser des fonds au profit de la Fondation québécoise du cancer.

La tondeuse, signée par l’humoriste, comédien et pilote de course amateur Michel Barrette et par Yves Lévesque sera mise aux enchères jusqu’au 4 septembre.

L'humoriste et pilote de course amateur Michel Barrette et le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, ont autographié la tondeuse afin de la mettre aux enchères. Photo : Radio-Canada

Le maire de Trois-Rivières avoue qu’il aurait aimé que le pari tourne en sa faveur, mais il s'est dit motivé par la cause.

Yves Lévesque sur la ligne de départ Photo : Radio-Canada/Samuel Desbiens