La première possibilité est que la désignation soit entérinée par les conseillers. Le Quartier du Musée serait alors désigné comme patrimonial, ce qui pourrait limiter le projet des tours du groupe Brigil à trois étages dans le secteur visé, soit le quadrilatère formé par la rue Laurier, le boulevard Maisonneuve, le boulevard des Allumettières et la rue Victoria.

Le président du conseil municipal et conseiller du district du Versant, Daniel Champagne, affirme qu'il soutient le projet des tours de Brigil, mais qu'un meilleur endroit pourrait être trouvé pour accueillir ces bâtiments.

Le conseiller municipal du district de Hull-Wright, Cédric Tessier. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le conseiller du district de Hull-Wright, Cédric Tessier, défend la même position depuis le début de cette saga. Je vais demander au conseil la création du site du patrimoine pour le Quartier du Musée et je suis confiant que le conseil va prendre la bonne décision , a-t-il dit.

La deuxième option, demandée par la conseillère du district de Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond, Louise Boudrias, est que le vote sur la désignation soit reporté.

C'est beaucoup trop vite de prendre une décision demain. On s'est fait imposer ça , a soutenu Mme Boudrias. Il n'y a pas eu, selon moi, assez de temps pour qu'on soit capables d'évaluer et d'analyser d'autres possibilités.

Elle se dit d'accord avec le fait de protéger le patrimoine, mais pas à n'importe quel prix. On doit travailler ensemble pour trouver la meilleure façon de protéger, mais aussi de permettre du développement , a-t-elle souligné.

La conseillère municipale du district de Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond, Louise Boudrias. Photo : Radio-Canada

Elle a affirmé qu'elle votera contre la résolution de mardi, mais qu'elle présentera une proposition afin que les conseillers se donnent quelques mois de plus pour continuer à discuter de la question. Le second vote pourrait avoir lieu le 12 septembre.

Daniel Champagne, pour sa part, souhaite que la décision soit prise mardi. Je ne voudrais pas repousser, parce que si on repousse, on ne pourrait que repousser jusqu'à la mi-septembre, conformément à la réglementation , a-t-il fait valoir.

L'option qui demeure, c'est de dire : on rejette complètement la proposition et on recommence à zéro , a résumé M. Champagne. Je ne pense pas qu'on devrait faire ça. Je pense que les citoyens en ont assez, ils veulent une fois pour toutes que le conseil municipal prenne une décision , a-t-il dit.

Le président du conseil municipal et conseiller du district du Versant, Daniel Champagne. Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est du vote de Louise Boudrias contre la proposition, elle affirme que ce ne sera pas un vote contre le principe de la citation patrimoniale. Ça va être contre une décision aussi hâtive et la seule façon de le faire, ça va être de voter contre. Mais je vais proposer un travail à faire à ce niveau-là. Ce ne sera pas juste un vote contre. Je vais arriver avec une proposition , a-t-elle assuré.

La section outaouaise de l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec a par ailleurs appelé le conseil municipal à rejeter la proposition. [Le projet Place des Peuples] est rassembleur et générateur de retombées économiques et sociales importantes pour Gatineau , a écrit le regroupement sur sa page Facebook lundi.

Par ailleurs, lors du vote, les conseillers pourront suggérer et adopter des amendements à la proposition, notamment en ce qui a trait au quadrilatère visé par la désignation.

Avec les informations de Nathalie Tremblay