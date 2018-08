Un texte de Marie-Hélène Ratel

L’avocat Mike Perry compte déposer la demande de recours collectif dans 60 jours. Il représente pour le moment quatre résidents de Lindsay qui participent au projet pilote.

Le gouvernement de Doug Ford a annoncé en juillet dernier qu'il mettra fin à cette initiative.

C’est dans la petite municipalité de Lindsay que vivent la moitié des 4000 participants du programme.

Une vingtaine de résidents de Lindsay ont assisté lundi à la conférence de presse au sujet de l'action collective contre le gouvernement provincial. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

L’une des plaignantes, Dana Bowman, se sent préoccupée par l’annulation soudaine du projet pilote, alors qu’elle a été témoin de ses effets au sein de la collectivité.

Chaque jour, je voyais à quel point les gens se sentaient mieux. Maintenant, je vois des larmes, de la frustration, de la peur. Dana Bowman, participante, projet pilote sur le revenu minimum garanti

En conférence de presse lundi à Lindsay, l’avocat Mike Perry a annoncé le lancement d’une campagne de sociofinancement pour couvrir les frais judiciaires. Il dit être prêt à laisser tomber la poursuite si le gouvernement revient sur sa décision.

Dès que la demande de recours collectif sera déposée, tous les Ontariens qui participent au projet pilote pourront demander à être représentés.

L'avocat Mike Perry représente les plaignants. Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

Les municipalités de Bratford, Hamilton et Thunder Bay ainsi que le comté de Brant sont aussi touchés par l’annulation du programme annoncée par le gouvernement de Doug Ford.

La ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, Lisa MacLeod, a annoncé en juillet la suppression progressive du projet pilote en faisant valoir qu’il coûte trop cher et qu’il n'est pas viable à long terme.

Le projet pilote de revenu minimum garanti avait été lancé par le gouvernement libéral. Il devait durer trois ans et permettre d'évaluer l'efficacité d'un revenu de base versé aux personnes à très faible revenu.

Selon un modèle de crédit d'impôt, le projet pilote permettait aux participants de toucher jusqu'à 16 989 $ par an pour une personne seule et jusqu'à 24 027 $ par an pour un couple, moins 50 % de tout revenu perçu. Les personnes handicapées recevaient un supplément de 500 $ par mois.