La compagnie d’assurance a indiqué lundi qu’elle fournira désormais aux clients résidentiels de l'Atlantique une protection contre les ondes de tempête, les débordements de lacs, de rivières et de ruisseaux ainsi que les refoulements d'égouts ou de fosse septique.

La fréquence des ondes de tempête inquiète de plus en plus dans l’est du pays. Elles se caractérisent par le niveau anormalement élevé de l’eau et de hautes vagues qui menacent d’inonder les régions côtières.

La route menant à Lawrencetown Beach, en Nouvelle-Écosse, est balayée par les vagues le 3 mars 2018. Photo : CBC/Paul Palmeter

Une industrie qui doit s’adapter à un climat changeant

Jusqu’en 2015, les propriétaires de résidences ne bénéficiaient pas du même genre de protection que les commerces contre les inondations. Celles, majeures, survenues en Alberta en 2013, où les dommages non assurés ont dépassé les 4 milliards de dollars, ont forcé la main des compagnies d’assurance. Aviva, par exemple, a lancé la première couverture résidentielle contre les inondations terrestres en 2015.

À présent, ce sont environ les trois quarts des compagnies d’assurance majeures au Canada qui offrent une couverture contre l’inondation des terres, selon le Bureau d’assurance du Canada (BAC).

Kevan Yeats et son chat Momo fuient leur camionnette prisonnière des eaux de la rivière Highwood durant les inondations à High River, en Alberta, le 20 juin 2013. Photo : La Presse canadienne/Jordan Verlage

L’inondation des terres survient lorsqu’un plan d’eau déborde sur la terre sèche , selon la définition du BAC.

Les inondations terrestres sont considérées comme la cause de dommages la plus répandue et la plus coûteuse pour les propriétaires canadiens , selon Rob Wesseling, le président et chef de la direction de Co-operators.

Ce printemps, le Nouveau-Brunswick a été particulièrement touché par des inondations. Le gouvernement a reçu plus de 2600 demandes d’indemnisation.

En Nouvelle-Écosse, des municipalités sollicitent l’aide du gouvernement. Le Cap-Breton, par exemple, investira 4 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour tenter de réduire l'ampleur des inondations qui touchent cette région.