Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Félix Beaulieu-Morrissette



S'il est réélu, Sylvain Roy s'engage, entre autres, à augmenter les services à domicile pour les personnes âgées.

Pour ce faire, il compte sur l'embauche de plusieurs infirmières et sur le décloisonnement de certaines professions médicales.

ll souhaite également demander une commission d'enquête dans le but de mettre sur pied une approche multiministérielle dans la prévention du cancer.

Il s’interroge sur le rôle du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans l’utilisation des pesticides et des agents de conversation. On a beaucoup de pathologies qu’on pourrait éviter si on proposait un plan d’action pour faire de la prévention en santé. Même chose du côté du ministère de l’Éducation. Pourquoi enseigne-t-on le point atomique des roches, mais qu’on n’enseigne pas la biologie et la chimie alimentaire? , s’interroge le député sortant.

Lui-même atteint d’un cancer de la gorge, Sylvain Roy devra s’absenter au cours de la campagne pour des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Le pronostic serait excellent et il croit être en mesure de poursuivre son travail de député après une période de convalescence. Sylvain Roy a promis à ses électeurs une « campagne atypique ».

Ses collègues du Parti québécois, Harold LeBel, député sortant et candidat dans Rimouski, et le député sortant et candidat dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, viendront le soutenir et feront aussi campagne dans Bonaventure pendant son absence.