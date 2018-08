Ces travaux ont lieu entre l'autoroute 10 et la sortie pour le boulevard de Portland qui sera fermée lorsque les travailleurs seront à l'oeuvre. « On parle de travaux du dimanche au mercredi qui débutent à 19 h et qui se poursuivent jusqu'à 6 h le lendemain. Le jeudi, les travaux débutent à 21 h et se poursuivent jusqu'à 6 h. La circulation est donc rétablie à l'heure normale le jour et la fin de semaine », explique la conseillère en communication au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports, Dominique Gosselin.

Le détour se fait par la sortie 137 pour aller prendre le boul. Industriel qui mène au boul. de Portland.

Il y aura une deuxième phase de travaux par la suite, entre la sortie pour le boul. de Portland et la sortie pour le boul. Bourque.