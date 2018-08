Santé

En matière de santé, les verts proposent d’augmenter le budget des services de santé mentale, de rendre au secteur public la gestion du programme Extra-Mural et du service ambulancier, de créer 40 postes supplémentaires d’infirmières-praticiennes, de mieux intégrer les sages-femmes au système de santé, d’ouvrir plus de cliniques et d’éliminer les limites au nombre de médecins.

Par exemple, on voudrait assurer 9 % du budget total du ministère de la Santé pour attaquer les grands défis de la santé mentale au Nouveau-Brunswick. C’est très important. Il y a un grand défi pour la jeunesse dans nos écoles. C’est une priorité pour nous le côté d’augmenter notre service de soins de santé , souligne David Coon.

Un gouvernement vert donnerait son indépendance au bureau du médecin hygiéniste en chef, taxerait les boissons sucrées, encouragerait la marche et le vélo comme modes de transport, et appuierait un système de transport en commun public dans la province.

Finances publiques

En matière de finances publiques, le Parti vert propose notamment d’imposer un péage aux véhicules qui entrent dans la province en circulant sur les autoroutes à quatre voies.

Il y a beaucoup d’appuis pour un système où les voitures et les grands camions qui entrent dans la province aux frontières vont payer un peu d’argent. C’est important d’assurer la santé de notre financement , indique David Coon.

Le parti propose aussi d’augmenter le salaire minimum chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 15,25 $ l’heure. Il veut augmenter les prestations d’aide sociale, étendre l’équité salariale au secteur privé, et mener un projet pilote de revenu de base garanti.

Pour moi, pour le long terme, pour nous, c’est la solution de lutte contre la pauvreté au Nouveau-Brunswick avec un système de revenu de base garanti , affirme David Coon.

Environnement

En matière d’environnement, les verts encourageraient l’exploitation de sources d’énergie renouvelable et interdiraient celle des hydrocarbures, dont le gaz de schiste. Ils annuleraient certains contrats conclus par l’ancien gouvernement progressiste-conservateur de David Alward avec les grandes entreprises forestières et ils interdiraient l’épandage d’herbicides, dont le glyphosate.

Comment un gouvernement vert financerait-il la réalisation de ses promesses? David Coon estime que ce n’est pas un grand défi à relever, entre autres parce que des priorités vertes sont différentes de celles des autres partis.

C’est une question de choix dans un budget, explique David Coon. Par exemple, on va couper l’aide pour les grandes entreprises de 50 % et [économiser] 100 millions de dollars. Donc ce n’est pas un grand défi quand on pense aux priorités sur le terrain pour les gens du Nouveau-Brunswick.