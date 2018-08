Kim Hix, 53 ans, a perdu la vie samedi dernier au parc national du Phare-de-Cap-Spear. La femme de Chicago, en vacances dans la province, est tombée d’une falaise. Après avoir atterri sur un rocher situé quelque 15 mètres plus bas, elle a fait une seconde chute d’une trentaine de mètres, explique le capitaine Pat Power, du service d’incendie de Saint-Jean de Terre-Neuve.

Il a fallu trois heures et demie aux ambulanciers, aux pompiers et aux policiers pour retrouver la victime, indique la Force constabulaire royale de Terre-Neuve. Tout indique que le décès est accidentel.

Une amoureuse de Terre-Neuve et de sa musique

Kim Hix était bien connue des acteurs de la scène artistique de Terre-Neuve-et-Labrador, qu’elle a supportée ardemment au fil des ans.

Elle était une grande fan de la scène folk et rock de la province, notamment des groupes Great Big Sea, The Once, Irish Descendents et Fortunate Ones.

Mme Hix avait rencontré les membres de Great Big Sea après un concert du groupe terre-neuvien à Chicago il y a plusieurs années. Au fil des ans, Kim Hix a assisté à de nombreux concerts du groupe autour du monde, et visité Terre-Neuve-et-Labrador à plusieurs reprises.

Bob Hallett, l’un des musiciens qui ont fondé Great Big Sea, a rendu hommage à Kim Hix sur Twitter, dimanche.

L’accident samedi à Cap-Spear nous a fait perdre une personne spéciale et une grande amie de la musique de Terre-Neuve , a-t-il écrit. Il a loué le grand coeur de la défunte, qui aimait vraiment cet endroit et la musique qui l’anime .

Elle organisait ces grandes fêtes après les concerts , se remémore Bob Hallett. Elle avait des centaines d’amis.

Le chanteur de Great Big Sea, Alan Doyle, a publié sur Twitter une photo prise avec Kim Hix. Aussi bien Terre-Neuve que sa scène musicale viennent de perdre une grande admiratrice qui a beaucoup fait pour promouvoir la province, estime-t-il.