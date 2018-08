Le gouvernement attribue cette prévision à la hausse des revenus tirés des ressources non renouvelables et ceux des entreprises publiques.

Le budget provincial, dévoilé en avril, prévoyait une légère augmentation des prix du pétrole et de la potasse. La production du pétrole a augmenté de 8 % au cours des quatre premiers mois de l’année par rapport à la même période l’année dernière, tandis que la production de potasse a augmenté de 11,3 %.

Les revenus de la province ont augmenté de 172 millions de dollars, mais ont été contrebalancés par une augmentation de 112 millions de dollars des dépenses consacrées aux soins de santé (20 millions), aux services à l'enfance et à la famille (20 millions), aux coûts de lutte contre les incendies plus élevés que prévu (17 millions) et aux modifications des pensions (55,3 millions).

« En ce qui concerne notre plan financier, il reste encore du travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie pour rétablir l'équilibre de la province d'ici 2019-2020 », a écrit la ministre des Finances, Donna Harpauer dans un communiqué.

La dette projetée de la province a également connu une légère amélioration : 19,9 milliards de dollars au 31 mars 2019, en baisse par rapport aux 20 milliards de dollars prévus précédemment.