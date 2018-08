Un texte de Jean-Marc Belzile

Bénévole pour le Parti libéral du Québec depuis plusieurs années, l'ex-conseiller municipal de Rouyn-Noranda Marc Bibeau y voit une façon de faire sa part contre le cynisme envers la politique.

« Je crois que chaque personne devrait avoir une implication, peu importe laquelle, si on veut s'améliorer en tant que société, si on veut avancer, il faut y mettre du nôtre un petit peu. En dehors de critiquer sur les réseaux sociaux, je pense que ça prend encore de l'huile de bras sur le terrain », souligne-t-il.

Une affaire de famille

Pour le candidat de la Coalition Avenir Québec, Jéremy Bélanger, la campagne électorale est une histoire de famille.

Jérémy Bélanger peut compter sur sa mère, Jeanine Gagnon, pour diriger sa campagne électorale. Photo : Radio-Canada/Jean-Marc Belzile

Sa mère, Jeanine Gagnon, est sa directrice de campagne.

« Dans la vie, on met des enfants au monde, c'est pour les accompagner dans tous leurs projets, alors j'ai embarqué puis je pense que je me débrouille bien et plus ça avance, plus on devient passionnée », témoigne-t-elle.

Beaucoup de jeunes chez QS

À Québec Solidaire, l'équipe de bénévoles compte beaucoup de jeunes adultes.

Dominique Paquin Raymond (droite) soutient la candidate de Québec Solidaire, Émilise Lessard-Therrien (gauche) Photo : Radio-Canada/Lise Millette

À 25 ans, Dominique Paquin Raymond a décidé de s'impliquer pour la première fois.

« Ici, on prend ce que les gens ont à nous donner, si les gens ont beaucoup de temps on le prend, si c'est juste 30 minutes par semaine on le prend aussi. Chaque petit coup de main compte dans ce genre de campagne », fait-elle valoir.

Une longue campagne

Une campagne électorale de 39 jours, c'est davantage de travail.

Noel Neveu s'implique dans la campagne du candidat péquiste Gilles Chapadeau dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada/Jean-Marc Belzile

Le directeur de campagne du candidat du Parti québécois Gilles Chapadeau, Noël Neveu, y voit toutefois du positif.

« Ça va donner du temps de plus pour se préparer, rencontrer plus de monde. Au moment où la campagne aurait dû commencer, on va être pas mal plus prêts », estime-t-il.

Le 1er octobre, il n'y aura qu'un seul gagnant, mais ces quatre bénévoles pourront tout de même dire mission accomplie, puisqu'ils auront permis aux gens de la région de faire un choix éclairé.