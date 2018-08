L'établissement, situé à l'angle du boul. René-Lévesque et de la rue Matisse, accueillera 250 élèves dans un premier temps. Au total, elle compte 21 classes et pourra accueillir 500 élèves dans un futur rapproché. « C'est un quartier qui se développe très, très rapidement. L'école est d'une superficie de 4200 mètres carrés et le bâtiment de deux étages est teinté de jaune, d'orange, de vert et de bleu », a indiqué, d'entrée de jeu, le président de la CRSR, Gilles Normand.

Outre les classes ordinaires, on y retrouve un gymnase double, deux classes ressources, une bibliothèque et deux toitures vertes. L'endroit a été construit selon le modèle des écoles des Aventuriers et du Boisé-Fabi. « Les élèves vont aussi bénéficier d'une merveilleuse classe extérieure », a-t-il ajouté.

Les élèves vont aussi bénéficier d'une classe extérieure. Photo : Radio-Canada/Brigitte Marcoux

Le gouvernement du Québec a injecté 14 millions de dollars dans cette construction.

Ce sont des enfants qui fréquentaient les écoles des Aventuriers et de la Maisonnée, devenues trop petites, qui iront à la Croisée.

Officiellement, la rentrée des élèves aura lieu ce mardi.

Une rentrée en sécurité

La Ville de Sherbrooke a profité de l'occasion pour indiquer avoir mis en place des mesures afin d'assurer la sécurité des élèves. Par exemple, deux brigadiers seront présents pour faire traverser les élèves en face de l'école. Aussi, un afficheur de vitesse est installé afin d'inciter les automobilistes à ralentir dans le secteur.

La conseillère municipale et présidente du comité de sécurité publique à la Ville, Danielle Berthold, invite les automobilistes à la vigilance. « Nous avons bien entendu les préoccupations des citoyens et des citoyennes du quartier. La Ville de Sherbrooke a adopté des mesures de sécurité supplémentaires aux passages piétonniers situés aux abords des carrefours giratoires du boulevard René-Lévesque », a-t-elle indiqué en point de presse lundi.

Sur les quelque 250 élèves, plus de 150 enfants sont des marcheurs.