Son mandat était clair : redresser la situation du Centre d'art de Richmond. Arrivée en 2016, la nouvelle directrice générale et artistique, Vicky Lasonde, originaire de Richmond, souhaitait relever le défi. L'achalandage a plus que doublé cette année.

En salle, avec toutes les activités confondues, on arrive avec un taux d'occupation de 77 %, ce qui est vraiment excellent comparativement à un peu moins de 30 lorsqu'on est entré en poste. Vicky Lasonde, directrice générale et artistique

Cette année, le Centre d'art de Richmond a présenté plus d'une quarantaine d'activités, dont 35 spectacles. Non seulement la population de Richmond se réapproprie son Centre d'art, mais la clientèle rajeunit également.

La moyenne d'âge de la clientèle se situait autour de 55 ans. Le noyau était autour de 65. Maintenant, on voit de jeunes familles sortir et venir voir des spectacles. La clientèle se situe autour de 35-45 ans. Vicky Lasonde, directrice générale et artistique

Il y a exactement deux ans, le conseil d'administration de l'organisme a décidé de congédier la directrice générale et le coordonnateur de l'école de musique du Centre d'art de Richmond, provoquant une vague de démissions au sein de l'équipe, rendant la survie de l'organisme précaire.