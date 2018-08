Québec solidaire entend notamment réformer de fond en comble le régime d’assurance-médicaments, renégocier l’entente avec les médecins spécialistes, augmenter le taux d’imposition des grandes entreprises et des contribuables gagnant plus de 97 000 $ par année, et augmenter les redevances minières et les redevances sur l’eau.

« Aujourd’hui, on fait la démonstration concrète qu’un gouvernement de Québec solidaire aura les moyens de ses ambitions », a déclaré la co-porte-parole du parti, Manon Massé, en conférence de presse. Chaque dollar qui sera dépensé par la suite, a-t-elle précisé, servira à « améliorer la vie du monde ordinaire ».

Québec solidaire compte ainsi aller chercher, les sommes suivantes, auxquelles doivent être additionnées le surplus budgétaire de 950 millions de dollars actuellement prévu pour les trois prochaines années :

2,51 milliards de dollars en mettant sur pied un pôle public d’achat, de fabrication et de recherche en médicament, dans la cadre de la mise en place d’une assurance médicament universelle;

2,17 milliards en haussant le taux d’imposition des grandes entreprises, soit celles comptant 500 employés et plus, de 11,7 % à 14,5 %. La taxe sur le capital sera aussi rétablie, et l’exemption de la moitié des gains sera abolie pour ces entreprises;

2,05 milliards grâce à une réforme de la fiscalité des particuliers. Dix paliers d’imposition seraient instaurés. Selon QS, les contribuables qui gagnent entre 80 000 et 97 000 $ par année ne verraient aucun changement; ceux qui gagnent moins que 80 000 $ paieraient moins d’impôts, ceux qui en gagnent plus de 97 000 $ en paieraient davantage;

1,7 milliard grâce au plan de transition économique;

1,45 milliard grâce à un « ménage » dans les différents crédits d’impôts, inspiré en partie par ce qui a été proposé par la commission d’examen sur la fiscalité québécoise;

925 millions en renégociant l’entente qui a été conclue par le gouvernement du Québec avec les médecins spécialistes;

830 millions en retombées fiscales engendrées par la hausse du salaire minimum à 15 $/heure;

450 millions avec une meilleure lutte à l’évasion fiscale;

430 millions provenant de nouvelles redevances accrues sur l’eau;

390 millions par des actions préventives visant à réduire le coût des contrats publics. La règle du plus bas soumissionnaire serait éliminée, afin notamment d’empêcher toute collusion;

250 millions provenant d’une augmentation des redevances minières. Un gouvernement dirigé par QS imposerait la valeur brute des minerais extraits du sol québécois à 5 %;

150 millions en percevant la taxe de vente québécoise sur les transactions de plusieurs géants du numérique, dont Netflix, Airbnb et Amazon;

100 millions en retirant les subventions publiques versées aux écoles privées.

Début du graphique (passez à la fin) Voici les nouveaux paliers d’imposition proposés par Québec solidaire #polqc #qc2018 pic.twitter.com/qwS5tl17V3 — Thomas Gerbet (@ThomasGerbet) August 27, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Jusqu'ici, Québec solidaire s'est notamment engagé à investir 2,45 milliards par année pour instaurer la gratuité scolaire au Québec, 1 milliard pour mettre sur pied un régime d’assurance dentaire publique et 428 millions de dollars pour réduire de moitié les tarifs de transport en commun urbain pour tous à la grandeur du Québec dès la première année de son mandat.

