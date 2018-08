La ménopause est un phénomène assez rare dans le monde animal. Avant cette découverte au sujet des narvals et des bélugas, les scientifiques étaient seulement au fait que les globicéphales du Pacifique, une sorte de baleine à dents, les orques de même que les humains arrêtaient de se reproduire des décennies avant la fin de leur vie.

D’ailleurs, si la plupart des espèces se reproduisent jusqu’à la fin de leur vie, ces animaux tendent à avoir moins de petits au fur et à mesure qu’ils vieillissent. Il s’agit d’une réalité même chez les espèces qui sont plus proches des humains comme les chimpanzés, les gorilles et de nombreuses sortes de baleines.

« Ils ont une longue vie post-reproductive, ce qui est un phénomène biologique vraiment étrange », soutient Sam Ellis, un chercheur postdoctoral à l’Université d'Exeter au Royaume-Uni et chercheur principal de l’étude. Celle-ci compte également des chercheurs de l’Université de York de même que d’un centre de recherche dans l’État de Washington, le Whale Research Center.

Les chercheurs ont évalué que les bélugas et narvals femelles cessent de se reproduire à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine, même si elles peuvent vivre jusqu’à plus de 60 ans.

Les chercheurs pensent que leur trouvaille aura des répercussions sur la gestion de la population de baleines tout en jetant un nouvel éclairage sur la façon dont les sociétés de narvals et de bélugas fonctionnent. Ils se demandent si d’autres baleines vivent aussi une ménopause, mais cette question demeure incertaine.

D’après les informations d’Emily Chung, CBC News