La présidente du comité Sauvons la piscine Norwood, Monique Lacoste, affirme que le but est de « démontrer à la Ville, l’appui incontestable [de la population] pour cette piscine qui est menacée de fermeture ».

Le groupe souhaite que la Ville change d’idée et qu’elle annule la fermeture de la piscine prévue pour le 31 août.

Selon la Ville de Winnipeg, la nappe phréatique sous la piscine a augmenté dans les dernières années au point où elle se trouve maintenant à un niveau plus élevé que le fond de la piscine. Ainsi, l’eau de la piscine risque d’être contaminée, et chaque année, son entretien devient plus complexe.

De plus, la Ville affirme que le coût du remplacement d’une piscine extérieure à Winnipeg serait de 4 à 6 millions de dollars, selon la taille de la piscine.

« Avant [les fonctionnaires] n’avaient jamais étudié d’autres options. C’était toujours plus facile de fermer la piscine. Cependant, compte tenu [de] la pression que nous avons mise, ils sont prêts à explorer d'autres possibilités », affirme Mme Lacoste.

Une rencontre avec la Ville et le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, a eu lieu la semaine dernière et Monique Lacoste dit avoir confirmé avec l’administration que les politiques municipales n’obligent pas la piscine à fermer et que les citoyens doivent être consultés.

« Ils vont faire une première évaluation des coûts, pour voir si ça vaut la peine de faire une étude de faisabilité », explique la présidente du comité Sauvons la piscine Norwood.

Une autre rencontre est prévue en septembre entre les résidents et l’administration municipale.

Un grand nombre de pancartes dans le quartier

« On a beaucoup d’appui de la communauté », affirme la présidente du comité de sauvegarde de la piscine.

Les affiches sont très populaires dans le quartier Norwood. Selon Monique Lacoste, le comité devrait en faire imprimer d'autres pour répondre à l’importante demande des résidents.

« On ne peut pas marcher deux pieds à Norwood sans en entendre parler ou voir le résultat de cet appui », affirme-t-elle.

« Il faut continuer de dire à la Ville que c’est un service essentiel », explique Mme Lacoste.

Selon elle, cette piscine construite en 1962 est utilisée par toute la communauté, bien au-delà des gens de Norwood, et est essentielle au tissu social du voisinage et de la ville entière.