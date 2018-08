Les négociateurs des deux pays ont tenu des discussions marathons à Washington pendant tout le week-end.

Cet accord bilatéral lève un obstacle de taille à la survie du pacte de libre-échange signé il y a 24 ans par l'administration Clinton et que Donald Trump s'était empressé de dénoncer à son arrivée à la Maison-Blanche.

« C'est un grand jour pour le commerce, a lancé le président des États-Unis depuis le bureau ovale, lundi avant-midi. C'est vraiment un très bon accord pour nos deux pays. »

Le président mexicain Enrique Pena Nieto s'est joint à lui au téléphone, sa voix étant retransmise par haut-parleur. Il a invité le premier ministre Justin Trudeau à conclure une négociation trilatérale « dès cette semaine ».

« Je viens de parler avec le premier ministre du Canada Justin Trudeau sur l'état des négociations sur l'ALENA et des avancées entre le Mexique et les Etats-Unis. Je lui ai dit combien sa réincorporation au processus était importante, afin de conclure une négociation trilatérale dès cette semaine », avait-t-il écrit plus tôt sur Twitter.

Le Canada n'a pas participé à cette phase des négociations, préférant rejoindre la table une fois les différends entre le Mexique et les Etats-Unis réglés.

Les discussions avec les Canadiens n'ont pas encore débuté, a indiqué Donald Trump, mais le président a estimé que s'ils voulaient négocier un accord juste, ils le pouvaient, ajoutant qu'il allait appeler Justin Trudeau sous peu.

Quelques minutes plus tôt, un haut responsable américain, annonçant à Reuters la conclusion d'un nouvel accord, disait s'attendre à une accélération des pourparlers avec le Canada, qui pourraient être bouclés d'ici à la fin de la semaine.

M. Trump a appelé le Canada à négocier de manière équitable. Il a menacé de nouveau d'imposer des tarifs sur les véhicules automobiles canadiens si le pays ne fait pas ce qu'il veut.

L'ALENA, un accord « désastreux », selon Trump

Le président américain n'a eu de cesse jusqu'ici de critiquer cet accord « désastreux » pour les États-Unis et sa renégociation dure depuis un an.

Le Canada s'est déclaré ces jours-ci prêt à se joindre à la table des négociations dès qu'il y sera convié.

La délégation du Mexique, qui comprend également le ministre des Affaires étrangères Luis Videgaray, a fait la navette au cours des cinq dernières semaines entre Mexico et Washington pour tenter de résoudre les dossiers avec ses homologues des États-Unis.

Les représentants mexicains voulaient signer un nouveau traité avant la fin du mois, c'est-à-dire cette semaine, car ils veulent avoir l'approbation du corps législatif avant que le nouveau président mexicain élu, Andres Manuel Lopez Obrador, ne prenne ses fonctions le 1er décembre.

Les points d'achoppement

Les discussions entre les États-Unis et le Mexique ont buté notamment sur la question de la règle d'origine pour le secteur automobile. Les deux pays avaient semblé dénouer ce noeud au cours des derniers jours et avoir fait de bons progrès.

Selon des informations de presse, le nouvel accord va augmenter l'exigence de contenu régional pour les véhicules produits en Amérique du Nord. Oscillant présentement autour de 62,5 %, il devra passer à 70 %.

De plus, il faudra que 40 % de la valeur provienne de régions où les salaires sont d'environ 16 dollars de l'heure.

Les véhicules assemblés dans des usines existantes qui ne respectent pas cette règle se verront imposer une taxe de 2,5 %. Les nouvelles usines paieront plus.

Un des objectifs de la Maison-Blanche est d'augmenter considérablement la part des composants américains dans le secteur automobile.

Parmi les autres sujets discutés, figure la négociation d'un nouveau chapitre concernant l'énergie. Mais jusqu'ici, le principal obstacle à la conclusion d'un accord a été la clause crépusculaire exigée par les États-Unis qui forcerait à reconfirmer le pacte commercial tous les 5 ans.

Le Mexique et le Canada y sont farouchement opposés.

Ils estiment qu'aucun entrepreneur ne prendrait le risque de s'installer chez eux si ses produits risquaient d'être exclus du marché américain en cas de dénonciation de l'accord.