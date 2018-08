Un texte de Marie-Hélène Paquin

Pour le député sortant Luc Blanchette, il est capital de développer des infrastructures qui vont attirer et retenir les gens dans la région, dont le centre multisports de Rouyn-Noranda.

« Un centre multisports, et quelque chose de gros. C'est aussi compliqué de faire moyen projet qu'un gros projet, donc ce qu'on veut, c'est un bassin aquatique, certainement, mais peut-être un terrain de soccer avec du gazon synthétique et différents plateaux, que ce soit du judo, du badminton, peu importe ».

Développement régional

Quant à lui, le candidat de la CAQ, Jérémy Bélanger, mise plutôt sur le développement régional. Son expertise en hydroélectricité pourrait également lui servir.

« Développement régional premières des choses, je suis un gars de région et je veux que ça prospère. Ensuite de ça, les familles, pour moi c'est très important, je suis un père de famille. Et troisième axe, c'est vraiment l'énergie, moi je suis un ingénieur en hydroélectricité. Je veux particper à l'essor énergétique au Québec ».

L'agriculture locale dans votre assiette

La candidate de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien, pourrait bien causer la surprise le 1er octobre. Le parti la considère comme l'un des deux candidats capables de l'emporter hors-Montréal et l'a nommée porte-parole en matière d'agriculture.

« On veut augmenter de façon significative le contenu d'aliments sains et locaux dans l'assiette des Québécois et Québécoises. Ça, ça passe par des infrastructures, ici en région, il y a un abattoir sur lequel il faut travailer ».

Santé, éducation, transport

Finalement, Gilles Chapadeau, du Parti québécois, tentera de se faire élire une deuxième fois, après avoir fait partie du gouvernement Marois en 2012.

« On va parler évidemment, dans cette campagne-là, de la santé, pour le Témiscamingue et pour Rouyn-Noranda. On va parler d'éducation, de transport en général, mais aussi de transport routier, de gouvernance, de décentralisation ».

Autres candidats

Notons que Jessica Wells représentera le Parti vert du Québec et Guillaume Lanouette le Parti conservateur du Québec.