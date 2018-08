« Je l’aimais pour sa ténacité et ses positions tranchées », a déclaré Tran Trong Duyet, 85 ans, au Vietnam News.

En octobre 1967, le chasseur A-4 Skyhawk de McCain a été abattu au-dessus de Hanoï. Le pilote avait alors réussi à s’éjecter et, blessé, il avait été récupéré par des soldats nord-vietnamiens. John McCain a ensuite passé plus de cinq ans à Hoa Lòe, prison construite par les Français.

Celui qui dirigeait l’établissement à l’époque raconte avoir rencontré McCain à plusieurs reprises alors qu'il était confiné là-bas.

Quand j'ai appris sa mort, je me suis senti très triste. Je voudrais faire part de mes condoléances à sa famille. Je pense que ce sentiment est partagé par tous les Vietnamiens. Tran Trong Duyet, ancien directeur de l'établissement dans lequel John McCain fût emprisonné

Des gerbes de fleurs ont également été déposées aux abords du lac Truc Bach, près d'une sculpture à l'effigie de l'homme politique américain, érigée à l'endroit où celui-ci avait justement été capturé.

Des gerbes ont été déposées au bord du lac dans lequel John McCain a été retrouvé après que son avion a été abattu par un missile sol-air en 1967. Photo : The Associated Press/Tran Van Minh

Un rôle de réconciliateur

McCain et l'ex-sénateur John Kerry ont joué des rôles importants dans la normalisation des relations bilatérales en 1995.

« Je l'admire pour avoir prôné la bonne solution... être unis avec les Vietnamiens pour que les deux pays puissent mettre le passé derrière eux et penser à l'avenir », a expliqué Pham Minh Chuc, ancien combattant âgé de 81 ans.

Pham Minh Chuc, un ancien combattant âgé de 81 ans, signe un registre de condoléances en l'honneur de John McCain. Photo : The Associated Press/Tran Van Minh

Pham Gia Minh, un homme d'affaires de 62 ans, a déclaré avoir été témoin des bombardements américains du nord Vietnam qui ont tué des civils vietnamiens, y compris le bombardement de Noël à Hanoï en 1972.

Toutefois, il dit admirer John McCain pour avoir surmonté le passé difficile afin de mieux renforcer les liens entre les deux pays.

« La volonté d'une nation courageuse est d'aller de l’avant pour mieux regarder vers l’avenir. Le peuple vietnamien et M. John McCain avaient tous les deux cette volonté de surmonter le passé douloureux, surmonter le malentendu pour, ensemble, construire un avenir meilleur », a-t-il ajouté.

Environ 2,5 millions de soldats nord-vietnamiens, 58 000 Américains et 3 millions de civils sont morts pendant le conflit qui s'est achevé en 1975.

De nombreuses personnes à Hanoï lui ont également rendu hommage à l’ambassade des États-Unis.

Il était un grand chef et un véritable héros qui a contribué à normaliser les relations entre deux nations ennemies. Il était un guerrier et un artisan de la paix qui a combattu et souffert pendant la guerre du Vietnam. Daniel Kritenbrink, ambassadeur américain au Vietnam

« Plus tard, en tant que sénateur, il a été l'un des leaders qui ont aidé à amener nos pays ensemble et il a aidé les États-Unis et le Vietnam à normaliser leur relation et à maintenant devenir partenaires et amis », a-t-il ajouté.