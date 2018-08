Cela devrait donner lieu à un examen plus long et à des recherches plus poussées sur cette tendance, selon le responsable de l'information sur les incendies de la province, qui a vu plus de 21 000 kilomètres carrés de terres brûler au cours des deux dernières années.

Prenant la parole au Centre provincial de coordination des feux de forêt à Kamloops, Kevin Skrepnek a expliqué que les deux années avaient été très différentes.

Il a précisé qu'en 2017, les incendies les plus problématiques ont tous éclaté pendant une période de trois jours du mois de juillet, brûlant pendant des mois et se combinant avec d'autres incendies. Bien que la fusion des incendies ne soit pas rare, M. Skrepnek a expliqué que les flammes ont occupé les équipes de pompiers pendant des mois.

« Nous avons eu des centaines d'incendies au cours de cette période. Et les incidents majeurs qui ont donné lieu à des incendies massifs, les incendies de plus de 100 000 hectares qui ont brûlé essentiellement jusqu'à l'automne, se sont produits pendant cette période. »

2018 dénombre plus de feux, mais mieux contrôlés

En revanche, 2018 a connu près de 600 incendies de plus qu'en 2017, mais la plupart ont été plus faciles à gérer en raison des fortes pluies printanières qui ont donné un coup de pouce aux pompiers. « Nous avons eu un mois de juin plus humide cette année, ce qui a certainement été une grâce salvatrice pour nous », a dit M. Skrepnek.

Selon BC Wildfire Service, les feux de forêt ont brûlé plus de 12 000 kilomètres carrés en 2017 et environ 65 000 personnes ont été déplacées ou évacuées. Aussi, plus de 300 structures ont été détruites par les incendies l’an dernier. Le nombre cette année est d'environ 140. M. Skrepnek note toutefois que plus de la moitié d'entre elles n’étaient pas nécessairement des résidences ou des maisons.

« Je dirais plutôt qu'environ 50 maisons ont été détruites », a-t-il précisé.

Le nombre de déplacés encore à comptabiliser

Susan Williams, de l'agence Emergency Management BC, a dit qu'il était trop tôt pour affirmer exactement combien de personnes avaient été déplacées, mais elle a souligné qu'entre le 24 et le 26 août, 5396 personnes s'étaient inscrites pour des services sociaux d'urgence.

« Tout le monde ne s'inscrit pas, et cela inclut les personnes qui ont été évacuées même si elles étaient sous alerte, il faut donc un certain temps pour comprendre les autres chiffres », a expliqué Mme Williams au siège social de l'agence, près de Victoria.

Les données montrent que la province a dépensé plus de 568 millions de dollars pour lutter contre les incendies l'année dernière, et même si les données pour 2018 n'ont pas encore été finalisées, M. Skrepnek anticipe une facture de plus de 300 millions de dollars.

Ce sera certainement une des années les plus dispendieuses jamais vues. Kevin Skrepnek, BC Wildfire Service

4500 personnes déployées dans la lutte aux incendies

M. Skrepnek a dit qu'environ 4500 personnes ont été mis à l'oeuvre à travers la province par BC Wildfire Service et que son organisation étudie diverses façons d'accroître les ressources.

Les pompiers contractuels avec des entreprises forestières et de lutte contre les incendies sont toujours un élément clé des efforts provinciaux de lutte contre les incendies, mais cette année, M. Skrepnek a ajouté un premier groupe d'environ 80 pompiers dits de « type 2 » travaillant directement pour BC Wildfire Service.

« Ce sont des pompiers contractuels, mais nous les formons et ils doivent avoir un niveau de condition physique supérieur à celui des autres sous-traitants. », affirme-t-il.

Le nord-ouest de la province, le secteur plus touché

Le BC Wildfire Service affirme que le Centre d'incendie du nord-ouest, situé à Smithers, en Colombie-Britannique, a été le plus occupé cette saison, luttant contre des incendies qui ont calciné environ 5400 kilomètres carrés.

C'est près de cinq fois plus que la deuxième région la plus occupée, le Centre d'incendie de Prince George, à 370 kilomètres au sud-est de Smithers.

Avant 2017, la pire année pour les incendies de forêt en Colombie-Britannique avait été 1958.