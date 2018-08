Un texte de Julie Marceau et Bernard Barbeau

La CAQ évalue cette mesure à 763 millions de dollars. Pour des parents ayant un revenu familial de 107 000 $ ou moins, la CAQ offrirait ainsi un montant supplémentaire de 1200 $ annuellement par enfant, à compter du deuxième enfant. Une famille de trois enfants toucherait donc plus de 2400 $ supplémentaires par année.

L'actuel crédit d'impôt dont bénéficient les parents est de 2400 $ pour le premier enfant et de 1200 $ pour les suivants.