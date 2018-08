Un texte de Romain Schué

La mesure, qui avait déjà été annoncée début juin, concernerait les enfants inscrits à la fois en maternelle 4 ans et aux services de garde subventionnés, que ce soit dans les centres de petite enfance ou en milieu familial.

Afin d’aider les enseignants actuels, le Parti libéral du Québec (PLQ) compte également ajouter une deuxième personne dans chaque classe préscolaire et en première année du primaire pour accompagner les enfants.

Par ailleurs, les services de garde éducatifs ne seront plus administrés par le ministère de la Famille, mais par celui de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour « maximiser la coordination entre les deux réseaux et favoriser la réussite des enfants ».

Plus de notions en anglais

Il y aura aussi davantage de cours d’anglais dans l’éducation publique, propose le parti.

Le PLQ souhaite que « tous les enfants aient le plus de notions en anglais possible avant d’entrer au secondaire », glisse-t-on dans l’entourage de Philippe Couillard.

Ainsi, le PLQ souhaite que toutes les classes québécoises mettent en place un cours d’anglais intensif ces prochaines années. À ce jour, chaque école est libre de proposer un tel programme.

École obligatoire jusqu’à un diplôme

Alors que François Legault, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), suggère une école obligatoire jusqu’à 18 ans, le PLQ propose lui aussi d’élargir le plafond actuel, fixé à 16 ans.

Cependant, pour le parti de Philippe Couillard, un jeune aura la possibilité de quitter l’enseignement avant sa majorité, à partir du moment où il obtiendra un premier diplôme ou une première qualification.

Ces annonces interviennent deux jours après l’engagement pris par la CAQ d’offrir la prématernelle pour tous les enfants de 4 ans. Cette mesure, avait souligné François Legault, permettrait de libérer 50 000 places en garderie.

Selon le chef caquiste, une somme de 311 millions de dollars serait nécessaire, annuellement, pour financer ce programme.

Les engagements de Philippe Couillard représentent quant à eux un investissement de 2,8 milliards sur cinq ans.