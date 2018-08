Les quelque 650 élèves du Séminaire des Pères Maristes retournent à l'école aujourd'hui. En mai, les garçons ont été arrêtés par le Service de police de la Ville de Québec pour possession et distribution de pornographie juvénile.

La semaine dernière, le tribunal a forcé la réintégration de trois des six élèves qui avaient été expulsés à la suite de pressions populaires.

« Nous sommes à pieds d’œuvre pour que la rentrée se déroule sereinement et c’est une journée très occupée pour tout le monde de l’école aujourd’hui », a indiqué François Sylvain, le directeur général du Séminaire, dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Mon équipe et moi entendons redoubler d’efforts pour assurer une rentrée et une année scolaire harmonieuse dans les circonstances. Notre priorité est d’assurer le bien-être et la sécurité des enfants. François Sylvain, directeur général du Séminaire des Pères Maristes

L'établissement a par ailleurs fait parvenir un plan d'action au ministère de l'Éducation le 20 août dernier.

« Je fais confiance à la justice et aux décisions de l'école. On va se plier à ça et on va avoir une bonne rentrée, j'ai confiance », a affirmé Katia Demers, mère d'une élève qui amorce son année de 1ere secondaire au Séminaire.

