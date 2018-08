Il a lancé un appel d’offres pour évaluer les risques de ces changements sur le pont de la Confédération, deux aéroports à Terre-Neuve-et-Labrador (Wabush et St. Anthony) et six gares maritimes.

Il veut notamment savoir notamment dans quelle mesure ces infrastructures peuvent résister à l’élévation du niveau de la mer, à des tempêtes plus fréquentes et à des marées de tempête.

Les entreprises intéressées ont deux semaines pour soumissionner.

Personne de Services publics et Approvisionnement Canada n’était disponible pour commenter vendredi.

Une porte-parole du Centre d’action écologique d’Halifax, Nancy Anningson, croit que cet appel d’offres démontre qu’Ottawa s’inquiète des dommages que la montée des océans pourrait causer aux infrastructures.

Pont de la Confédération : la montée de l'océan anticipée

Les ingénieurs en ont tenu compte lors de la conception du pont de la Confédération, qui unit l’Île-du-Prince-Édouard au continent, mais les eaux montent plus rapidement que ce qui avait été anticipé en 1997, selon Mme Anningson.

[...] Il faut continuer à surveiller la situation et à nous adapter pour que ces structures continuent à exister , dit-elle.

Elle souhaite que la portée des études futures sur l’impact des changements climatiques soit élargie pour déterminer dans quelle mesure l’ensemble des infrastructures côtières, et les gens qui habitent le long du littoral, sont menacés.

Avec les renseignements de Richard Woodbury, CBC