C’est une cinquantaine de postes d’enseignants qu’il reste à pourvoir à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) en cette journée de rentrée. Appelés en renfort, des enseignants suppléants et des retraités s’assureront que chaque enfant aura un enseignant pour les accueillir ce matin.

Des départs à la retraite de même que des congés de maternité et de maladie expliquent notamment cette pénurie, selon la CSDM.

De son côté, la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) estime que c’est le peu de valorisation du métier d’enseignant qui explique cette pénurie. Le phénomène aurait même entraîné des baisses d’inscriptions dans les facultés d’enseignement des universités québécoises, selon la FCSQ.

La CSDM manque non seulement de personnel, mais également d’espace. Devant le manque de salles de classe, les directions d’école ont récupéré le plus de locaux possible – comme des bibliothèques et des locaux spécialisés pour la musique ou l’anglais – afin de les transformer en salles de classe et contrer le manque d’espace.

Mais, ces efforts effectués dans les 150 écoles de la CSDM se sont avérés insuffisants et la CSDM a dû faire la location de classes modulaires – plus communément appelées roulottes – pour accueillir tous les élèves inscrits à l’école.

Ce sont ainsi 1800 enfants qui amorceront l’année scolaire dans des ces espèces de maisons mobiles érigées aux abords de certaines écoles en attendant la construction de nouvelles écoles. La CSDM a loué 104 classes modulaires qu’elle a fait installer, aux coûts de 20 millions de dollars, dans 19 établissements.

« Ces annexes sont temporaires », soutient la vice-présidente de la CSDM qui espère recevoir le financement pour la construction de nouvelles écoles. « Nous espérons qu'elles accueilleront des élèves pendant cinq ou dix ans - au maximum », a-t-elle souligné.

L’immigration et le développement de nouveaux quartiers résidentiels sur l’île de Montréal entraînent une augmentation de la clientèle et font déborder les classes des écoles montréalaises.

La vétusté des bâtiments existants

Les annexes modulaires, qui témoignent du manque d’écoles, dissimulent un autre problème criant pour le ministère de l’Éducation : la vétusté des infrastructures existantes. Selon le plan québécois des infrastructures 2017-2018, quelque 75 % des écoles primaires québécoises sont en très mauvais état.

Aux trois quarts des écoles primaires, il faut ajouter près de la moitié – 47 % précisément – des écoles secondaires qui ont besoin de rénovations. Le déficit d’entretien des actifs des commissions scolaires atteignait, dans ce rapport, 1,8 milliard de dollars.

Les compressions budgétaires du gouvernement libéral de Philippe Couillard ont nui au système d’éducation de 2014 à 2016, selon l’IRIS, un centre de recherche indépendant de Montréal. Les budgets de l’éducation ont été amputés de 675 millions de dollars, dont 337 millions dans les écoles primaires, au cours de cette période.

« Pendant des années, on a été totalement obsédés par l'atteinte du déficit zéro, le remboursement de la dette, a souligné le président de la CSN, Jacques Létourneau. On ne dit pas que ce n'est pas important de s'occuper des finances publiques, mais le drame lorsqu'on coupe massivement dans le financement de nos écoles pour soi-disant financer la dette du Québec pour les générations futures, ce sont les enfants d'aujourd'hui qui n'ont pas de service. »

L'Éducation en campagne électorale

M. Létourneau demande aux partis politiques en campagne électorale de se positionner entre deux enjeux : réduction de la dette ou investissement dans les écoles.

Après des années de compressions, le gouvernement Couillard a réinjecté de l’argent de ses nouveaux surplus en éducation. Le budget 2018-2019 a notamment été augmenté de 5 % et une nouvelle hausse de 3,7 % était prévue pour l’année scolaire 2019-2020.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a promis de rendre l'école obligatoire dès l'âge de 4 ans en plus de « moderniser » toutes les infrastructures scolaires.

De son côté, le Parti québécois (PQ) s'est engagé à faire adopter un projet de loi garantissant une augmentation annuelle minimale pour le ministère de l'Éducation. Quant à Québec solidaire (QS), il promet une éducation gratuite du CPE au doctorat.