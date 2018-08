Lorsque l'entreprise britannique Solargise l'a approché le printemps dernier, le maire de Thurso voyait déjà grand.

Autour de cette grande entreprise-là, c'est le développement d'un milieu, c'est le développement de l'Outaouais, c'est la création de richesses chez nous , a dit Benoit Lauzon.

Mais voilà que le projet est sur la glace. En pleine campagne électorale, le maire demande au prochain gouvernement de mieux accompagner les petites municipalités dans leur développement économique.

On veut qu'on se parle de façon régulière, qu'on veut que le gouvernement en place s'assure de travailler pour le développement des régions , a demandé M. Lauzon, qui est aussi préfet de la MRC de Papineau.

Des candidats aux élections provinciales s'engagent

Cet appel a été entendu par des candidats aux élections provinciales dans la circonscription de Papineau. Ils s'engagent à défendre le projet Solargise s'ils sont élus à l'Assemblée nationale.

Il faut travailler fort pour que ce projet se réalise et, pour le Parti québécois, investir en région, c'est une priorité , a affirmé le candidat péquiste Yves Destroismaisons.

Le rôle du député, c'est de faire en sorte d'ouvrir certaines portes, de faire certaines pressions pour défendre les gens de chez nous et de faire en sorte qu'on ait ces emplois-là ici. Mathieu Lacombe, candidat de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Papineau

La candidate de Québec solidaire trouve également que ce projet est positif. Il faut que notre gouvernement investisse des sommes importantes et facilite le développement de nouveaux types de chantiers d'entreprises énergétiques , a indiqué Mélanie Pilon-Gauvin.

Le député sortant n'écarte pas non plus l'idée de subventionner une partie du projet, si les coûts reliés à l'électricité sont trop importants. Alexandre Iracà prévoit en discuter avec le maire de Thurso et Hydro-Québec cette semaine.

Solargise envisage aussi d'installer sa nouvelle usine à Montréal ou à Salabery-de-Valleyfield.

