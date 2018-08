Un texte de Dereck Doherty

La tension était palpable dans la salle où les citoyens ont pu parler de leurs problèmes au maire Maxime Pedneaud-Jobin. Des policiers du Service de police de la Ville de Gatineau sont venus sur place, sans toutefois intervenir.

Le maire avait affirmé être à la réunion pour écouter les citoyens , mais visiblement, les gens présents s'attendaient à des réponses de la part du premier magistrat. Réponses que ce dernier n'était pas en mesure de leur donner.

Samuel Roy, l'organisateur de la rencontre, s'est dit déçu du fait qu'il n'avait pas eu les réponses auxquelles il s'attendait. Les gens étaient là, c'était super, mais les élus n'étaient pas prêts , a-t-il fait valoir.

Je ne suis pas satisfait des réponses, je serais menteur de dire le contraire. Samuel Roy, organisateur

Il faut qu'il y ait une solution de fond, mais il faut des ''quick wins'', des solutions rapides, pour éviter que les gens vivent de l'anxiété à chaque pluie , a-t-il dit.

Il suggère notamment d'ajouter des pompes dans le secteur et d'octroyer des subventions aux citoyens pour qu'ils se procurent des équipements permettant d'éviter d'autres refoulements.

Peu de réponses rapides

Pour sa part, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin a entendu les préoccupations de ses concitoyens.

C'est toujours difficile, parce que les gens vivent des situations difficiles et veulent des réponses immédiates et malheureusement je ne les ai pas toutes , s'est défendu le maire.

« On a eu un malentendu sur l'objectif de la rencontre. On n'est pas prêts à donner des réponses très concrètes. On va l'être dans les semaines qui viennent, si possible dans les jours qui viennent », a ajouté le maire.

Maxime Pedneaud-Jobin a tout de même tenu à expliquer que certaines solutions avaient déjà été mises en place dans certains secteurs de la ville. Des pompes seront dorénavant activées de manière préventive, au lieu de réactive, dans le secteur d'Aylmer, notamment.

Une centaine de personnes étaient présentes à la réunion des victimes de refoulements d'égout dans le secteur Bellevue. Photo : Radio-Canada/Dereck Doherty

La réunion de dimanche contrastait fort avec la dernière réunion en lien avec les inondations et refoulements d'égout, tenue dans le secteur de Wychwood du district d'Aylmer récemment, où le ton était somme toute plus convivial.