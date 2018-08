Un texte de Julie Marceau

Dimanche matin, 10 h 30. Les journalistes qui suivent la caravane caquiste sont sur la rue Côte de Terrebonne, à Terrebonne...

Le chef de la CAQ, François Legault, tente de convaincre la galerie de l’injustice qui existe entre les régions du Québec, concernant le paiement des taxes scolaires.

François Legault réitère son engagement de vouloir donner aux familles 700 millions de dollars en taxes scolaires « injustes ». Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

Dans la foule, composée de journalistes, mais aussi de militants et de curieux, deux maires de la couronne nord écoutent attentivement.

Ils ne sont pas là pour les taxes scolaires, mais pour l'enjeu relatif à la mobilité.

« Il y en a eu 9 fois des promesses dans les dernières années sur le prolongement de l'A19, on l’attend depuis 45 ans! », déplore Gilles Blanchette, maire de Bois-des-Filion.

« On est dans l’opposition depuis 15 ans. Les députés de la place, ils ne sont jamais au pouvoir, et donc, on a jamais d’investissements majeurs », explique-t-il.

Le maire de Bois-des-Fillion à gauche, Gilles Blanchette, et le maire de Lorraine à droite, Jean Comtois. Photo : Crédit : Villes de Lorraine et Bois-des-Filion

La couronne nord a longtemps été une chasse gardée de la CAQ et du PQ. Ses députés actuels (en excluant ceux de Laval, qui sont tous libéraux), dont le chef François Legault dans la circonscription de L’Assomption, sont dans les rangs de l’opposition.

« Si la CAQ obtient le pouvoir, on risque d’avoir des députés qui vont pousser pour l’A19, l’A15, l’A25… parce qu’ils habitent ici et qu’ils sont conscients des problèmes de la région », explique Gilles Blanchette.

« Monsieur Couillard a annoncé le prolongement de l’A19, mais avant monsieur Couillard, monsieur Charest aussi l’avait annoncé… les annonces ça ne veut rien dire », se désole-t-il.

On veut voir des travaux, on veut voir les bulldozers sur le terrain sinon ça reste une simple promesse. Gilles Blanchette, maire de Bois-des-Filion

Le maire de Lorraine, Jean Comtois, est du même avis :

« Je pense qu’on est peut-être dans un vent pour faire confiance à une nouvelle équipe, pour aller chercher ce qui nous est dû. On veut être bien représentés », affirme-t-il.

« On est une région très très payante pour la province, on a beaucoup d’industries, on a beaucoup d’argent qui entre, mais on a besoin d’aide aussi », ajoute-t-il.

Questionnés à savoir si leur discours est un appui formel à la CAQ, les deux maires assurent que non.

« On n’est pas là pour appuyer un parti, on est là pour la 19. Ça n’a pas avancé avec le gouvernement libéral alors on se dit… peut-être avec un gouvernement de la CAQ », répond Gilles Blanchette.

On veut que ça bouge pour la couronne nord. Jean Comtois, maire de Lorraine

A19 : la CAQ ne s’engage pas dans un premier mandat

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) a réitéré, dimanche, lors d’une mêlée de presse, à Laval, que son parti s’engage à prolonger l’A19.

Il n’a toutefois pas voulu s’engager à le faire dans un premier mandat préférant parler d’un « délai raisonnable ».

Le chef caquiste François Legault en point de presse au marché 440 à Laval. Photo : Radio-Canada

Le premier sortant Philippe Couillard a pour sa part promis en avril que le prolongement de l’A19 jusqu'à Bois-des-Filion serait fait d’ici 2025.

Quant au chef du PQ, Jean-François Lisée, il promet que le parachèvement de l'autoroute 19 aura lieu au cours de son premier mandat.