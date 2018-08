Une analyse de Michel C. Auger, animateur de Midi info

Les libéraux et le Parti québécois (PQ) ont longtemps été le « vieux couple » de la politique québécoise. Même s’ils se chicanaient tout le temps, ils avaient besoin l’un de l’autre et, surtout, ils se connaissent par cœur.

Il faut dire que, face à un PQ que même ses partisans avaient surnommé « la machine à perdre », le PLQ était devenu un peu paresseux. Il pouvait presque croire qu’il lui suffisait de dire le mot « référendum » pour gagner l’élection.

Pour la première fois depuis très longtemps, non seulement la souveraineté n’est pas à l’ordre du jour, mais, à moins de 20 % dans les sondages, le PQ n’est plus le gouvernement en attente, même s’il formait l'opposition officielle à la dissolution de l'Assemblée nationale.

On dirait que les libéraux n’ont pas encore assimilé cette nouvelle donne et qu’ils sont incapables de trouver le ton juste pour attaquer la Coalition avenir Québec (CAQ), qui est devenue son principal adversaire.

Les libéraux prient pour que la campagne de Jean-François Lisée puisse arracher au moins une partie de l’électorat, qui veut d’abord et avant tout le changement, à la CAQ. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Avant, c’était « nous ou l’instabilité d’un référendum ». Maintenant c’est « nous ou l’instabilité économique ». Ce qui procède selon la même logique, mais qui risque fort de ne pas avoir les mêmes résultats.

Dès son discours de lancement de campagne, M. Couillard a donné le ton : « l’enjeu de cette élection, c’est soit nous récoltons les fruits des efforts passés, soit nous compromettons des années de travail ».

Remarquez que c’est peut-être vrai pour les libéraux eux-mêmes, qui seront inévitablement très frustrés de ne pouvoir dépenser eux-mêmes les marges de manœuvre qu’ils ont si douloureusement accumulées.

Mais au rythme où le gouvernement libéral dépense depuis le dernier budget, il est difficile de convaincre les électeurs que le PLQ serait le seul garant de l’intégrité des finances publiques et que ce serait le chaos si un autre parti devait être aux commandes.

Les finances publiques

Les libéraux ont d’ailleurs fait un choix douteux quand il s’agit de leur argumentaire économique : ils parlent beaucoup plus du bon état des finances publiques que de celui de l’économie québécoise.

L’économie québécoise va très bien. C’est pratiquement le plein emploi et le principal problème, c’est qu’il y a des pénuries de main-d’œuvre. Un problème de riches. Le gouvernement libéral ne peut pas se donner tout le crédit d’une économie qui « pète le feu », puisque nous sommes largement tributaires de l’économie américaine qui roule à plein régime. Toutefois, il pourrait certainement en faire sa carte de visite pour la campagne électorale.

En lieu et place, on parle des finances publiques en bon ordre, ce qui permet aux adversaires de rappeler quotidiennement que ce résultat est arrivé à cause de cruelles compressions budgétaires, surtout dans les domaines de la santé et de l’éducation. Bref, quand on leur parle des finances publiques, les électeurs risquent d’avoir plus de mauvais souvenirs que de sourires.

Les libéraux s’ennuient aussi du PQ pour une simple question mathématique. Ils prient pour que la campagne de Jean-François Lisée puisse arracher au moins une partie de l’électorat, qui veut d’abord et avant tout le changement, à la CAQ. C’est le seul moyen pour les libéraux, sinon de gagner, au moins de forcer François Legault à former un gouvernement minoritaire.

La députée péquiste Véronique Hivon Photo : Radio-Canada

Pendant ce temps, le tandem Jean-François Lisée et Véronique Hivon fait campagne à fortes doses d’autodérision, sans sembler se préoccuper outre mesure des sondages qui indiquent que le PQ pourrait ne plus être un groupe parlementaire reconnu au retour à l’Assemblée nationale.

Mais il faut toujours se méfier des campagnes électorales, qui ont la détestable manie de ne jamais se dérouler selon le scénario prévu. Ainsi, il y a bien des électeurs traditionnellement péquistes qui disent aux sondeurs que leur priorité est de battre les libéraux.

Mais si les intentions de vote pour la CAQ finissent par donner l’impression d’une victoire facile, un certain nombre d’électeurs péquistes, qui veulent battre les libéraux, pourraient se sentir autorisés à voter avec leur cœur et revenir au PQ. Et ainsi aider leur « meilleur ennemi ».