Un texte de Jérôme Labbé

« Hivon! Hivon! Hivon! »

La salle Rolland-Brunelle du Centre culturel de Joliette était pleine à craquer, dimanche, pour l’investiture de Mme Hivon dans Joliette. Sans surprise, elle a été élue par acclamation, aucun autre candidat n’ayant souhaité se mesurer à celle qui représente cette circonscription depuis maintenant 10 ans à l’Assemblée nationale.

Quelques centaines de personnes étaient présentes pour l’événement – autant sinon plus que lors de l’investiture de son propre chef, quelques heures plus tôt, au Collège de Rosemont.

Et on avait mis le paquet pour souligner l’événement : lecture d’un poème; témoignages vidéo du chanteur Yann Perreau, de l’ex-leader étudiante Martine Desjardins et de l’ancienne ministre Linda Goupil; prestation musicale; et hommages de ses pairs, évidemment.

Véronique, c'est le médicament, le remède, l'antidote au cynisme en politique. Mathieu Traversy, député sortant de Terrebonne

Car Véronique Hivon galvanise les troupes. Qu’elle évoque l’indépendance du Québec – une valeur sûre dans tous rassemblements péquistes – ou qu’elle rappelle ses efforts pour faire adopter la Loi sur les soins de fin de vie en faisant fi des clivages partisans qui prévalent habituellement, elle est chaque fois chaudement applaudie.

« Je crois que Véronique Hivon est plus populaire », estime Marcel Léonard, un militant qui avait fait le déplacement d’Anjou à Joliette, dimanche, pour assister à l'événement.

« Jean-François, c’est un intellectuel », poursuit-il. « Véronique Hivon, elle parle plus avec son cœur. Elle est à l’écoute. Elle est plus simple. Elle est plus facile d’approche. Jean-François Lisée, sans être hautain, on dirait qu’il est un petit peu plus haut que nous autres d’une petite affaire. »

Valérie Denis, une jeune militante, abonde dans le même sens. « Je pense que Véronique rassemble plus de gens. Mais j’aime bien le côté de M. Lisée, un petit peu humoristique… Moi je le pensais très sérieux, au départ, quand je l’ai connu, mais je trouve qu’il a un petit côté humoristique; Véronique a un côté plus bonne maman, rassembleuse, authentique. »

« Le monde a encore plus confiance en Véronique, renchérit Robert Grandchamp, un péquiste de longue date. Envers Jean-François, ils ont confiance aussi, mais Véronique, quand elle dit quelque chose, elle ne revient pas sur ses paroles. Elle est vraiment convaincante. »

Jean-François Lisée sur scène, dimanche, à Joliette. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

En montant sur scène, dimanche, son chef Jean-François Lisée n’a pas caché que c’est justement pour aller chercher l’adhésion du plus grand nombre qu’il a nommé Véronique Hivon vice-chef du PQ en janvier dernier.

« J'ai été élu chef du PQ avec 92,8 % », a-t-il rappelé, faisant référence non pas à la course au leadership qui l’a porté à la tête de la formation politique, en octobre 2016, mais plutôt au vote de confiance auquel il avait été soumis en septembre 2017. « Mais je me suis dit : ce n'est pas assez. J'ai besoin de 198 %. J'ai donc besoin de Véronique Hivon comme vice-chef. »

Véronique Hivon était déjà aux côtés de son chef, dimanche matin, avant l'investiture de celui-ci. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Comme de fait, Mme Hivon n’est jamais très loin de Jean-François Lisée. En quatre jours de tournée, elle ne s’est absentée qu’une seule fois pour faire campagne chez elle. Mais dans Joliette, nous dit-on, son horaire est aussi chargé que celui de la caravane péquiste.

Il faut dire que Véronique Hivon n’a pas de temps à perdre. Car lorsqu'un parti traîne en troisième place, loin derrière les deux premiers, et que les sondages nationaux laissent entrevoir une possible vague caquiste, tous les candidats péquistes doivent prendre les bouchées doubles et ne rien tenir pour acquis. Y compris la vice-chef du PQ.