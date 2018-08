Un texte de Laurence Gallant, avec les informations de Denis Leduc et d’Adrianne Gauvin-Sasseville

Près de 650 personnes ont fait l'essai de voitures électriques en fin de semaine à Rimouski. L'événement était organisé par la branche régionale de l'Association des véhicules électriques du Québec.

Parmi la foule, on comptait trois candidats à l'élection du 1er octobre : Harold Lebel du Parti québécois, Nancy Levesque de la Coalition avenir Québec et Carol-Ann Kack de Québec solidaire se sont tous dit favorables au développement de la voiture électrique.

Le député sortant Harold Lebel indique que son parti propose notamment l'électrification complète du transport scolaire.

Ma voiture de campagne est hybride. Ça fait quelques jours que l'on roule avec. C'est magique. Je pense qu'on est rendu là au Québec. En plus, l'électricité, c'est chez nous! Harold Lebel, candidat du Parti québécois à Rimouski

Pour sa part, Nancy Levesque dit que la voiture électrique devient un incontournable, mais pour l'instant, elle ne formule pas de proposition précise pour appuyer le développement de cette filière économique.

Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un incontournable. […] C'est certain que comme citoyen de la planète, il faut faire un effort, il faut se préparer pour l'avenir, pour demain. Nancy Levesque, candidate de la Coalition avenir Québec à Rimouski

Quant à Carol-Ann Kack, elle affirme que Québec solidaire présentera au cours de la campagne un vaste programme pour l'électrification des transports incluant une amélioration du réseau de bornes de recharge.

Il faut rendre les infrastructures plus accessibles au niveau des bornes de recharge et tout cela pour faire en sorte que pour les gens, ce soit vraiment réaliste de l'utiliser dans leur quotidien ou pour de longues distances. Carol-Ann Kack, candidate de Québec solidaire à Rimouski

Lancement de campagne péquiste aux Îles

Par ailleurs, le candidat du Parti québécois aux Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a inauguré dimanche son local électoral en présence d'une centaine de militants.

Il a présenté les principaux thèmes de sa campagne et son slogan : « Une voix forte pour les Îles ». Joël Arseneau explique que cette thématique a pour but de faire entendre et reconnaître le caractère particulier des Îles à l'Assemblée nationale :

On a aussi rappelé l'engagement, qui sera l'engagement fort localement, de faire reconnaître le caractère spécifique des Îles-de-la-Madeleine dans une loi. Joël Arseneau, candidat du PQ aux Îles-de-la-Madeleine

On a aussi émis les thèmes de la campagne, les transports et télécommunications, on va parler de territoire d'environnement, de transition énergétique, on va parler des services de proximité, des services de santé et d'éducation, des services de l'état au service des citoyens des Îles-de-la-Madeleine et du Québec , ajoute Joël Arseneau.

Coule pas chez nous s'invite dans la campagne

La fondation Coule pas chez nous a également lancé dimanche une nouvelle campagne de sensibilisation sous le thème « Gaz Jurassique ».

Elle affirme que l'ère des hydrocarbures est dépassée, et qu'il faut effectuer rapidement la transition énergétique vers les énergies vertes. L'organisme considère que l'utilisation de la fracturation hydraulique, par exemple, est extrêmement risquée pour l'eau potable et que le gaz naturel contribue au réchauffement climatique par l'émanation de méthane dans l'atmosphère.

La fondation rappelle qu'une grande partie du territoire québécois fait l'objet de permis d'exploration.