La circonscription de Champlain a subi une importante transformation lors de la refonte de la carte électorale.

À compter du 1er octobre prochain, le député de Champlain représentera non seulement au Sud les résidents du secteur Cap-de-la-Madeleine jusqu’à Saint-Anne-de-la-Pérade, comme c’était le cas auparavant, mais aussi ceux d'Hérouxville jusqu'à Notre-Dame-de-Montauban au Nord, en passant par Sainte-Thècle et Saint-Tite.

Ces dernières municipalités étaient représentées par Julie Boulet, dans Laviolette, depuis 2003.

Radio-Canada Mauricie Centre-du-Québec s'est rendu à la rencontre de citoyens impliqués dans leur communauté, une façon de connaître les enjeux de chacune des circonscriptions de la région, vus par les électeurs, en plein coeur de cette campagne électorale.

Alain Croteau,ancien maire de Cap-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

Alain Croteau a été maire de l'ancienne ville de Cap-de-la-Madeleine et conseiller municipal du district du Sanctuaire. Pour lui, la revitalisation du site de l'ancienne usine Aléris et du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, tout comme l'aide aux aînés sont des priorités auxquelles les candidats devront réfléchir.

Des solutions pour la circonscription de Champlain À quel niveau faut-il agir pour améliorer le taux de diplomation postsecondaire dans la circonscription ? L'éducation est la base de notre société, on forme nos adultes de demain. En ce moment, il y a un problème d'accès aux services spécialisés dans les écoles (orthopédagogues, psychologues) et il y a tellement de besoins pour permettre à nos enfants de s'épanouir et de devenir les adultes conscientisés de demain. Que faire pour la santé de nos aînés et comment améliorer le traitement qu’on leur réserve? La population de Trois-Rivières est vieillissante. Il faut donc investir dans les soins à domicile, beaucoup moins dispendieux de garder nos aînés à la maison qu'en CHSLD.

La maladie d’Alzheimer représente un défi colossal. La Maison Carpe Diem, reconnue pour la qualité de son milieu de vie, planifie actuellement la construction d’une nouvelle résidence. J’espère que tous les candidats vont s’engager à appuyer ce dossier. De quels types d’emplois avons-nous besoin dans la région/circonscription ? Il y a eu de nombreux investissements en tourisme ces dernières années, mais les emplois en tourisme sont des emplois souvent précaires, saisonniers et à petit salaire. Tous les intervenants économiques y compris les élus de la région doivent s’unir afin d’appuyer les projets structurants pour avoir des emplois de qualité et bien rémunérés.

Florence Lefebvre St-Arnaud, copropriétaire Jardins Campanipol Photo : Radio-Canada

Florence Lefebvre Saint-Arnaud est copropriétaire, avec sa famille, des Jardins bio Campanipol, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Ils produisent chaque année près de 450 paniers bios qu'ils expédient en Mauricie et dans la région de Québec. Les défis sont nombreux pour les entrepreneurs et elle croit que les élus doivent trouver des solutions pour leur permettre d'être mieux soutenus face aux hausses de coûts d'exploitation et à la pénurie de main-d'oeuvre.