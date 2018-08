Le cercueil de John McCain sera d'abord présenté au public mercredi au capitole de l'Arizona, à Phoenix, où il se trouve pour l'instant. Puis, jeudi, un office en sa mémoire doit avoir lieu à l'église baptiste de North Phoenix.

Il sera ensuite transporté sur une base aérienne de la garde nationale de l'Arizona, sur l'aéroport de Phoenix, pour être transféré à Washington.

Vendredi, le cercueil sera placé dans la rotonde du Capitole pour une cérémonie à l'issue de laquelle le public pourra venir lui rendre hommage pendant six heures.

Samedi sera le jour de l'office national en sa mémoire, à la Cathédrale nationale de la capitale américaine, en présence de sa famille, de ses amis, de ses collègues du Congrès ainsi que de dignitaires américains et étrangers, selon les organisateurs.

Enfin, dimanche, John McCain sera enterré dans le cimetière de l'Académie navale, à Annapolis, dans le Maryland, sur un emplacement jouxtant la tombe de son ami Chuck Larson, un amiral avec lequel il s'était lié durant leur formation à l'école militaire. Cet enterrement sera fermé au public.

À Washington, les drapeaux flottaient à mi-mât, dimanche, après la mort du sénateur John McCain. Photo : Reuters/Joshua Roberts

Obama et Bush lui rendront hommage

Les anciens présidents Barack Obama et George W. Bush, un démocrate et un républicain, devraient prononcer des éloges funèbres, à la demande de John McCain, selon le New York Times.

Plusieurs médias avaient rapporté il y a plusieurs mois que le sénateur avait expressément demandé à ce que Donald Trump ne participe pas à cette cérémonie.

Dans l'Arizona, son État d'adoption, des anonymes ont apporté dimanche des fleurs devant sa permanence parlementaire à Phoenix, ainsi que devant la maison funéraire où sa dépouille repose.

Nous voulions rendre hommage à un grand patriote américain, un grand héros américain. Michael Wilson, l'une des personnes venues rendre hommage à John McCain

Une femme est venue prier devant un mémorial installé au bureau du défunt sénateur de l'Arizona John McCain. Photo : Reuters

« Quelle épopée », avait écrit le sénateur dans des mémoires publiés en mai. « J'ai vécu de grandes passions, vu des merveilles, j'ai fait la guerre et contribué à la paix. Je me suis fait une petite place dans l'histoire de l'Amérique et l'histoire de mon époque », écrivait-il.

Son départ réduit temporairement la majorité républicaine au Sénat à 50 sièges contre 49 pour l'opposition démocrate. Le gouverneur de l'Arizona nommera un successeur après les funérailles, a-t-il fait savoir dimanche, en attendant un scrutin en 2020.

« Patriote », « héros », « combattant », « non conformiste » : les hommages rendus par l'ensemble de la classe politique du pays avaient pour point commun la carrière de l'homme au service de la nation.

Un hommage, pourtant, manque à l'appel : celui du président actuel des États-Unis.

Donald Trump a tweeté un bref message de condoléances, mais sans évoquer le parcours de l'homme : « Mes condoléances et mon respect les plus sincères pour la famille du sénateur John McCain. Nos coeurs et nos prières sont avec vous! »

John McCain avait dit en 2016 qu'il ne voterait pas pour lui à la présidentielle, ne cachant pas son mépris pour le candidat républicain.

M. McCain était l'un des rares élus du Congrès célèbres hors des frontières des États-Unis. De l'Europe au Pakistan, nombre de dirigeants étrangers ont salué sa mémoire.