Un texte de Marie-Laurence Delainey

Montréal

La Ville de Montréal vient d’adopter son règlement sur l'encadrement des animaux domestiques, qui resserre les règles quant aux chiens potentiellement dangereux.

L'administration Plante mise notamment sur la responsabilisation des propriétaires et sur l'observation des comportements agressifs chez les animaux, plutôt que sur une décision basée uniquement sur la race, comme le préconisait l’ancien maire Denis Coderre.

Ce que dit le règlement :

les tentatives de morsure et d'attaque et les actions pouvant « porter atteinte à la sécurité » sont ajoutées à la notion de morsure afin de mieux prévenir ce genre d'attaque;

les chiens déclarés potentiellement dangereux seront inscrits dans un registre auquel le public aura accès;

le permis animalier sera révoqué ou la demande de permis sera refusée pour une certaine période, si le citoyen est coupable d’une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.

Thérèse Duquette, propriétaire de trois chiens de type pitbull. Photo : Radio-Canada

Longueuil

Depuis le 1er octobre 2016, la Ville de Longueuil interdit tout nouveau chien de type pitbull. Les propriétaires qui en avaient déjà ont eu un an pour se conformer à de nouvelles règles.

Exemples de règles pour les propriétaires de chien de type pitbull (avant le règlement) :

l'obligation de déclarer avoir un tel chien;

être âgé de 18 ans et plus;

suivre un cours d'obéissance;

fournir un certificat attestant que l’animal n'est pas dangereux;

fournir une preuve de stérilisation et de vaccination;

doter le chien d'une micropuce;

« On croit qu'avec un règlement comme ça, on peut travailler en amont plutôt qu'en aval. Les preuves ont été faites. Le règlement tient la route d'après nos juristes. Et on peut noter une diminution des blessures très graves sur notre territoire », dit la conseillère municipale et membre du comité exécutif de la Ville de Longueuil, Monique Bastien.

Nombre de blessures graves après une attaque de chien de type pitbull à Longueuil : 2018 (en date du mois d’août) : 1

2017 : 4

2016 : 8



Source : Ville de Longueuil

Laval

La Ville de Laval, pour sa part, vise le comportement des animaux avec son nouveau règlement, entré en vigueur en janvier.

Ce que dit le règlement :

stérilisation obligatoire;

obtention d’un permis pour avoir un chien ou chat;

doter son animal d’une micropuce;

le propriétaire doit informer le Service de police de Laval si une attaque survient.

« En fonction de l’espèce, il n’y a pas de réglementation particulière puisqu’on va venir responsabiliser le propriétaire du chien pour toutes les actions qu’on va pouvoir constater dans la vie de tous les jours », explique la porte-parole de la Ville de Laval, Sarah Bensadoun.

Selon le rapport du comité de travail sur l'encadrement des chiens dangereux, en 2016, la moitié des municipalités au Québec interdisaient une ou des races de chiens. Quatre-vingt-dix pour cent d'entre elles ne ciblaient que le chien de type pitbull.