Un texte de Laurence Gallant

Depuis deux ans, ces événements qui allient musique et animations littéraires avec des artistes et des écrivains québécois affichent complet à tous les coups, se réjouit la directrice générale du CLAC, Julie Boivin.

C'était merveilleux. On est vraiment épatés par l'engouement du public pour la littérature et les arts en général. Julie Boivin directrice générale du CLAC

La venue du dramaturge Michel Tremblay ainsi que du poète Jean-Paul D'Aoust font partie des moments forts de l'été.

C'est sûr que ça fait rayonner de façon extraordinaire le CLAC dans tout le pays. La communauté littéraire nous connaît vraiment bien maintenant , ajoute Julie Boivin.

Elle croit que les thés littéraires sont pour l'instant voués à demeurer des événements intimes, avec les 60 sièges qu'offre la Villa Estevan des Jardins de Métis.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a par ailleurs doublé le soutien au fonctionnement accordé au CLAC de la Mitis à la suite du dépôt de la nouvelle politique culturelle.

Ce financement, qui passe de 15 à 32 000 dollars, est une belle reconnaissance pour l'organisation, estime la directrice générale du CLAC. Cette nouvelle aide, bien qu'insuffisante aux yeux de l'organisme, permettra tout de même de consolider des emplois, d'offrir de meilleurs cachets aux artistes invités et de continuer à développer des projets.

Les thés littéraires sont devenus une occasion rêvée, pour le CLAC, de créer des moments uniques entre des écrivains, des essayistes ou des poètes, qui sont reliés, parfois par hasard, à certaines thématiques particulières.

Le dernier thé littéraire de la saison, dimanche, a permis d’unir la poète Noémie Pomerleau-Cloutier, qui s’est inspirée de la Flore laurentienne de Marie-Victorin dans son recueil Brasser le varech, à Yves Gingras, le biographe même de ce célèbre personnage.

Je suis super touchée qu’on m’ait invitée. J’ai dit oui tout de suite, c’est quand même un grand honneur de se retrouver dans les merveilleux Jardins de Métis, mais aussi avec le biographe de Marie-Victorin! , mentionne Noémie Pomerleau-Cloutier.

Le dernier thé littéraire de la saison réunissait la poète Noémie Pomerleau-Cloutier et le biographe Yves Gingras Photo : Radio-Canada/Laurence Gallant

Je trouve que c’est vraiment une occasion d’échange unique et je pense que c’est très important de prendre ces occasions pour faire valoir la poésie et donner envie aux gens d’en lire. Noémie Pomerleau-Cloutier, poète

L’événement était animé par la poète Annie Landreville et accompagné en musique par Olivier Gosselin au piano.

Un poète et étudiant en création littéraire à l’UQAR, Anthony Lacroix, a assuré la première partie de l’événement avec brio.

La Villa Estevan était remplie pour l’occasion, comme à l’habitude, pour entendre les artistes à l’œuvre et discuter avec eux. Les thés littéraires attirent beaucoup de résidents de la Mitis qui viennent et reviennent aux Jardins de Métis pour y assister.