Une quarantaine d’arboristes professionnels, hommes et femmes, des provinces des Prairies étaient présents pour s’affronter à ce sport pas banal.

Ils tentaient ainsi d'obtenir un laissez-passer pour une compétition internationale qui aura lieu l'an prochain au Tennessee.

C'est un spectacle impressionnant, puisque les participants doivent se hisser au sommet d’arbres de plus de 20 mètres de haut à la seule force de leurs mains et de cordes. Les participants se mesurent dans plusieurs épreuves, jusqu'à l'épreuve « totale » qui comprend la préparation de l'équipement, l'ascension de l'arbre, un travail en haut de l'arbre, puis la descente : le tout à réaliser en un temps record.

« C'est une compétition d'arboristes qui démontrent leurs habiletés à faire l'ascension dans les airs pour simuler du travail. C'est le principe de l'événement. C'est un regroupement d'élagueurs qui font une compétition pour démontrer qui est le meilleur entre eux », résume Maurice Pilotte, qui travaille dans le milieu de l'élagage.

Les grimpeurs doivent préparer leur équipement avant de commencer à monter en haut de l'arbre. Photo : Radio-Canada/Trevor Lyons

Plus qu'une compétition sportive, ce championnat est surtout tout axé sur la sécurité et la maîtrise des outils et des techniques. Au sol, les examinateurs scrutent chaque mouvement des compétiteurs qui doivent expliquer ce qu'ils font au fur et à mesure.

Car le métier d'élageur, ce n'est pas que de grimper aux arbres rappelle Dwayne Neustaeter, technicien en chef pour l'événement : « les gens ici ne sont pas des grimpeurs récréatifs, ils font ça comme travail », rappelle-t-il, et ce sont avant tout des spécialistes de l'entretien des arbres.

Pour cela ils doivent maîtriser tout un éventail de technique et de matériel.

D'après un reportage de Pierre Verrière