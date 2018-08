John McCain succombe à la maladie, un tournoi de jeu vidéo en Floride est assombri par une fusillade, le Québec et le Nouveau-Brunswick sont en campagne électorale, le Parti conservateur du Canada se réunit en congrès à Halifax, le pape visite l'Irlande sur fond de scandale sexuel, et on souligne le premier anniversaire de l'exode des Rohingyas. Petit résumé de l'actualité que vous avez peut-être manquée en fin de semaine.