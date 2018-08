On sait qu’un autobus c’est gros, c’est lourd, c’est imposant , a affirmé le directeur du consortium de transport scolaire d'Ottawa, Patrick Pharand. Alors quand l’autobus arrive à l’arrêt pour prendre l’enfant, il faut être conscient de toutes les consignes de sécurité autour de l’autobus.

Il s'agissait de la 26e journée de sensibilisation annuelle, qui s'est étendue sur six sites à Ottawa, notamment à Kanata et Nepean.

Cette journée est organisée pour que les enfants qui n’ont jamais pris l’autobus puissent être conscients des mesures de sécurité à adopter entre la maison et l'école.

Le directeur du Consortium de transport scolaire d'Ottawa, Patrick Pharand. Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est des écoles francophones de la région, quelque 200 autobus prendront la route dès le 28 août. Donc, évidemment, on demande aux automobilistes de faire attention. C'est important de respecter le Code de la route de l'Ontario , a dit M. Pharand.

Pour sa part, le directeur de l'École élémentaire publique Charlotte-Lemieux, Rabah Iddir, a affirmé être très préoccupé par la sécurité entourant les autobus scolaires.

Ce sont nos enfants, ce sont nos élèves. C’est très important de s’assurer que le matin, quand ils partent pour aller à l'école et quand ils arrivent le soir, ils soient en forme et en sécurité Rabah Iddir, directeur de l'École élémentaire publique Charlotte-Lemieux

On enseigne à nos élèves de respecter les codes, les règlements, d’être des bons citoyens. Donc, on a besoin de modèles et les adultes doivent faire la même chose , a conclu le directeur.

Des automobilistes irrespectueux des règles

Marguerite Borris, qui conduit des autobus depuis 23 ans, abondait dans le même sens que Rabah Iddir.

Ça arrive très très très souvent que les automobilistes ne respectent pas les règles. Il faut faire attention. Souvent ils nous dépassent, et souvent ils dépassent par la droite , a-t-elle fait valoir.

Pour Mme Borris, rien n'est plus prioritaire que la sécurité. C’est important [de respecter la signalisation] parce qu’on a de jeunes enfants à bord.

Marguerite Borris, conductrice d'autobus depuis 23 ans. Photo : Radio-Canada

C'est le même son de cloche pour Angèle Lapratte, de qui la fille fait sa première rentrée scolaire. Pour elle, cette journée de sensibilisation était une façon de lui montrer que c’était correct de prendre l’autobus sans moi.

La rentrée s'effectuera au cours des prochains jours dans la région d'Ottawa.

Avce les informations d'Ismaël Sy