Malgré les conditions fraîches et humides de samedi et dimanche, la fumée des feux de forêt aux alentours a envahi tous les secteurs de la région métropolitaine de Vancouver et de la vallée du Fraser.

Environnement Canada explique que la fumée occasionne des concentrations élevées de particules fines, qui ont dépassé les objectifs en matière de qualité de l'air au cours de la nuit.

Ces conditions devraient persister jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans les conditions météorologiques ou des feux.

Francis Ries, ingénieur au département de la qualité de l’air du Grand Vancouver, note que le ciel est clair, mais que c'est trompeur.

« Actuellement, l'air semble humide et frais. Cependant, il y a de la fumée dans le brouillard et le nuage que nous voyons, et nos instruments nous indiquent certainement que c'est à des niveaux préoccupants. »

La majeure partie de la province est sous le coup de bulletins spéciaux sur la qualité de l’air depuis près de deux semaines, alors que des centaines de feux de forêt font rage un peu partout en Colombie-Britannique.

Le sursis océanique sur la côte n’a pas touché d’autres régions.

Consultez les avis diffusés par Environnement Canada

Les enfants, les personnes âgées et ceux qui ont des problèmes médicaux chroniques sont particulièrement à risque en cas de mauvaise qualité de l'air. Ces personnes devraient éviter les activités qui exigent un effort physique jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.

Selon la province, par ailleurs, la Cote air santé s’est améliorée au cours de la fin de semaine dans l’Okanagan et les régions du nord, passant de « risque très élevé » à « faible » ou « modéré ».

Avec des informations de Zahra Premji, CBC