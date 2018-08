Un texte de Roxanne Simard

Ce travailleur de Rio Tinto, âgé de 27 ans, a terminé en 7e position dans sa catégorie chez les hommes au Triathlon international de Montréal dimanche. Il s’agissait de sa deuxième participation à un triathlon olympique.

Il y a un assez bon calibre, mais j’ai réussi mon objectif et c’est ce qui est plaisant dans le triathlon, tu peux t’améliorer toi-même. Marc-Antoine Simard

Avec un temps de 2 h 28 min et 54 s, il s’est dit très fier de sa performance.

Pour son 2e triathlon olympique, Marc-Antoine Simard a réalisé un temps de 2 heures 28 minutes et 54 secondes. Photo : courtoisie

« Ma course j’ai fait un temps un peu plus haut que j’aurais espéré. J’ai eu des crampes dans les jambes un peu, probablement que j’ai poussé trop sur le vélo. C’est un sport qu’il faut justement juger et ne pas trop donner d’effort dans une discipline pour qu’il te reste de l’énergie dans l’autre alors ça va être à pratiquer », précise-t-il.

Une progression impressionnante

Il y a deux ans, il n’avait jamais fait de vélo ni de natation.

« L’an passé, j’ai pris un entraîneur assez talentueux au Saguenay, c’est lui qui fait mes entraînements, je dois faire de 7 à 11 heures d’entraînement par semaine. »

Marc-Antoine Simard a accompli les distances olympiques lors du Triathlon international de Montréal. Photo : Courtoisie

C’est grâce à un proche qu’il a commencé à s’entraîner.

Je me cherchais une passion et c’est un de mes amis qui m’a presque harcelé à rentrer dans le sport, ça ne me tentait pas de faire du vélo pantoute. Il m’a poussé et finalement j’ai bien fait de l’écouter car c’est devenu une passion. Marc-Antoine Simard

Travailleur à l’usine Rio Tinto, il doit combiner ses horaires de travail atypiques son entraînement.

« Je travaille de nuit, de jour, donc j’en profite quand je suis en congé et quand je travaille on essaie de placer des entraînements après mes 12 heures de travail. »

Son objectif est maintenant d’obtenir plusieurs podiums en triathlon sprint pour prendre encore plus d’expérience. La semaine prochaine, Marc-Antoine Simard participera au Triathlon de Saint-Félicien ainsi qu’au Triathlon Esprit de Montréal.